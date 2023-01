“Samsung verdubbelt standaard-opslaggeheugen Galaxy S23”

Volgens een tweet van @AhmedQwaider888 krijgt het standaardmodel van de Galaxy S23 geen 128GB maar 256GB aan opslaggeheugen. Tweemaal zoveel geheugen voor dezelfde prijs? Misschien wel. Maar misschien is dit ook wel het einde van de geheugenkeuze.

Wie een Galaxy S22 wil kopen moet kiezen. Wil je 128 of wil je 256GB aan opslaggeheugen? Bij de Galaxy S23 krijg je die keuze wellicht niet. Dan krijg je altijd 256GB aan opslaggeheugen van Samsung. Dat is in de meeste gevallen voldoende voor vrijwel iedereen.

Maar bedenk wel dat het sinds de Galaxy S21 niet meer mogelijk is geheugen via een geheugenkaart uit te breiden. Heb je dus wel meer geheugen nodig dan zul je naar de S23 Ultra moeten uitwijken. Dit is ook in een 512GB en zelfs 1TB variant verkrijgbaar.

Galaxy S-geheugenopties door de jaren heen

Het standaard-opslaggeheugen van Samsung's Galaxy S-serie is door de jaren heen niet vaak gewijzigd. Het begon met 16GB bij de eerste Galaxy S en werd pas vanaf de Galaxy S6 vergroot naar 32GB. De Galaxy S8 verdubbelde dat tot 64GB waarna twee jaar later nogmaals een verdubbeling plaatsvond voor de Galaxy S10.

Ultra biedt nog meer

Ahmed verwacht verder dat Samsung zowel de S23 als de S23+ met 8GB aan werkgeheugen levert. Hier geldt ook weer dat je voor meer bij de S23 Ultra moet zijn. Daar begint het werkgeheugen bij een zeer comfortabele 12 GB. Of dit daadwerkelijk uitkomt moet waarschijnlijk ergens in februari blijken. Volgens de verwachting kondigt Samsung dan de S23-serie officieel aan.

