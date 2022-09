Samsung Galaxy S23 en S23 Plus tonen nieuwe achterkant

De eerste renders van de Samsung Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra zijn binnen. Daarop zien we dat de S23 en S23+ een vernieuwde achterkant krijgen. Bij de S23 Ultra gaat het om meer subtielere verschillen.

Onderstaande render zijn afkomstig van @onleaks die zijn materiaal ditmaal via Digit publiceert. Voor wat betreft de afbeeldingen van de S23 en S23+ lijken die erg op de bestaande S22 en S22+. Vooral de voorkant.

Render van de Samsung Galaxy S23

Anders wordt het aan de achterkant. Weg is de verhoging in de hoek waarop de camera's zitten. Samsung introduceerde deze Contour Cut Camera-stijl bij de S21 en hij kwam ook bij de S22 terug. Het gaf de smartphone-serie een kenmerkende smoel maar ook extra gewicht.

Wellicht was dit de reden waarom Samsung de Contour Cut Camera niet toepaste bij de Ultra. Door nu de afzonderlijke sensoren los van elkaar op de achterkant te plaatsen ogen de S23, S23+ en S23 Ultra meer op elkaar.

Samsung Galaxy S23 Plus render

Plaatjes van de S23+ verkocht @onleaks aan Smartprix. Veel verschillen die niet met die van de Galaxy S23. De bron verwacht dat het hier nog altijd om een 6.6 inch groot toestel gaat met achterop dus 3 verschillende camera's.

Render toont de Galaxy S23 Plus in het zwart

Samsung Galaxy S23 Ultra render

Ook via Smartprix verschenen renders van de Galaxy S23 Ultra. Hier zijn de verschillen nog marginaler. Zo zijn de schermranden iets kleiner en de camera's iets groter. De bron merkt verder op dat het toestel iets minder rond is dan z'n voorganger.

En nog een render van de S23 Ultra

Het moge duidelijk zijn dat de S23-serie er niet één is van de grote veranderingen. Het merendeel van de specificaties zal hetzelfde zijn, op een nieuwe Qualcomm-processor na. We zijn daarom benieuwd welke argumenten Samsung geeft om haar nieuwe smartphones aan de man te brengen. Dat horen we waarschijnlijk rond februari 2023 maar het gonst ook van de geruchten dat de serie eerder dan verwacht wordt aangekondigd.

Ontvang een e-mail wanneer de Galaxy S23 verkrijgbaar is E-mail

Ontvang een e-mail wanneer de Galaxy S23+ verkrijgbaar is E-mail