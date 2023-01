Samsung Galaxy S23+

Samsung heeft persmateriaal rond laten slingeren van de aankomende Galaxy S23 Plus. Gelukkig hebben wij deze veiliggesteld en kunnen ze nu met jou delen. We zien het toestel in vier organische kleuren en van alle hoeken denkbaar.

De aankondiging van de S23+ is aanstaande. Woensdag 1 februari zal de onthulling plaatsvinden tijdens een speciale Galaxy Unpacked. Hier worden naast de S23 Plus ook de S23 en S23 Ultra verwacht. We kunnen niet uitsluiten dat er nog meer productaankondigingen zullen plaatsvinden.

De S23+ in Cream

Net als de andere S23-modellen komt ook de S23+ uit in vier verschillende kleuren. Deze heten vermoedelijk Phantom Black, Cotton Flower (Cream), Botanic Green en Misty Lilac. Hieronder zie je ze van alle kanten, klik op de afbeelding voor een groter exemplaar.

Galaxy S23+ in vier kleuren

De S23+ in Phantom Black

De S23+ in Cotton Flower (Cream)

De S23+ in Botanic Green

De S23+ in Misty Lilac

Naast dat de S23 Plus groter en duurder is dan de S23 weten we opvallend weinig over de andere verschillen. Wellicht zijn die er helemaal niet en dat maakt z'n toekomst ongewis. Er gaan momenteel al geruchten dat dit het laatste Plus-model is al is nog niets zeker. We wachten eerst z'n lancering af en dat moet woensdag 1 februari gebeuren.