Batterij Samsung Galaxy S23+ gefotografeerd

Samsung lijkt de Galaxy S23+ klaar te hebben. Er is namelijk een foto verschenen van z'n batterij. En als die al klaar is dan is de rest van het toestel dat hoogstwaarschijnlijk ook.

Wie wel eens een telefoon heeft open geschroefd weet dat de batterij het grootste gedeelte van de ruimte inneemt. De afmetingen van de batterij zijn dus nogal belangrijk. Alle overige componenten zitten daar als een puzzel omheen. Samsung lijkt de puzzel van de S23+ gelegd te hebben want foto's van de S23 Plus-batterij duiken nu op.

De vermeende batterij van de S23+

SamMobile dook bovenstaande afbeelding op in een goedkeuringsdatabase voor de Koreaanse markt. De batterij heeft typenummer EB-BS916ABY en is exclusief bedoeld voor een product met typenummer SM-S916B. En die laatste hoort bij de Samsung Galaxy S23+, aldus SamMobile.

Galaxy S23+ batterijcapaciteit

Helaas kunnen we de exacte capaciteit niet terugvinden op de batterij maar het zou ons niets verbazen als die hetzelfde is als in de huidige S22+. Dat zou dan uitkomen op 4500 mAh. Van de S23-serie wordt namelijk beweert dat hij grotendeels overeenkomt met de huidige S22-serie.