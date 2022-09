Apple verrast met beter repareerbare iPhone 14

Zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven heeft Apple het ontwerp van de iPhone 14 flink veranderd zodat het beter te repareren is. Zo ontdekte iFixit tijdens een teardown.

Sinds jaar en dag waardeert iFixit producten op hoe makkelijk ze te repareren zijn. Doorgaans scoren Apple-producten, met name iPhones, erg slecht. Alsof Apple liever heeft dat je een nieuwe koopt in plaats van hem repareert. Heel gek. De iPhone 14 is anders, iets anders tenminste. Apple's nieuwste telefoon scoort een 7 uit een 10. Opmerkelijk hoog voor een iPhone.

Dat komt hoe componenten geplaatst zijn. Normaal lijmt Apple de achterkant dicht en plaatst het alle onderdelen als een hamburger op elkaar met als laatste het scherm. Gevolg is dat wanneer je iets moet vervangen, je eerst het scherm moet loshalen, net zolang totdat je bij het te vervangen onderdeel uitkomt. Zelfs voor een gebroken achterkant ontkomt je niet aan deze volgorde. Nogal omslachtig en duur.

Stukken eenvoudiger te repareren

Bij de iPhone 14 gebruikt Apple een soort middenframe waarop alle componenten geschroefd zijn. De iPhone 14 is hierdoor zowel van de voorkant als de achterkant te openen, waardoor componenten te bereiken zijn en makkelijker te vervangen. De grootste interne wijziging sinds de iPhone 7. Dat maakt eenvoudige reparaties stukken voordeliger.

Self Service Repair-programma

Het is opvallend dat Apple geen melding heeft gemaakt van eenvoudiger reparaties van de iPhone 14. Vooral omdat het begin 2022 nog groots een reparatiedienst voor klanten aankondigde. Apple's Self Service Repair-programma bestaat uit reparatiehandleidingen, onderdelen en speciaal gereedschap maar is vooralsnog alleen beschikbaar voor gebruikers uit de VS.

Eerder kondigde Apple aan dat het programma voor het einde van 2022 naar andere landen zou worden uitgerold. Op moment van schrijven is dat nog niet gebeurd.