Apple iPhone 15

Het ontwerp van de iPhone 15-serie lijkt vast te staan. 9to5Mac heeft CAD-tekeningen bemachtigd van de iPhone 15 en deze om laten zetten in product renders. Hierdoor wordt goed duidelijk dat de iPhone 15 ook het Dynamic Island krijgt van z'n grotere Pro-broer.

De bron verwacht dat Apple een groter 6,2 inch scherm toepast voor de iPhone 15. Bij de iPhone 14 was dat nog 6,1 inch. Helaas kunnen we uit de renders niet opmaken of de schermverversing ditmaal hoger is dan 60 Hz.

Ook basis iPhone 15 ruilt notch in voor Dynamic Island

Wel laten de renders zien dat de iPhone 15 een USB-C poort krijgt. Eindelijk! Ook de dubbele camera achterop blijft. Voor meer moet je ook komend jaar weer bij de Pro zijn. De verwachte capacitieve knoppen lijken exclusief voorbestemd te zijn voor de Pro-modellen. Dat zijn geen echte fysieke knoppen maar simuleren een knop.

iPhone 15-serie

En alhoewel de bron het niet expliciet noemt verwachten we komend jaar wel een iPhone 15 Plus. De Plus-uitvoering valt tegen qua populariteit en verkoopaantallen. Er zouden daarom geruchten gaan over het schrappen van het model, net als destijds met de mini gebeurd is. Net als vorig jaar zal de iPhone 15-serie dus gewoon uit vier verschillende modellen bestaan.

Camera's van de iPhone 15 Pro steken flink verder uit dan bij de iPhone 15

De aankondiging van de serie laat nog even op zich wachten. Naar verwachting kondigt Apple deze pas in het najaar aan, net als voorgaande jaren. Ook van de iPhone 14 verschenen de eerste beelden al begin van het jaar. Ook deze waren gebaseerd op gelekte CAD-tekeningen. Apple heeft dus nog een gat te dichten.

