Tijdens het Wonderlust evenement kondigde Apple een verbeterde versie aan van haar meest robuuste horloge. De Apple Watch Ultra 2 is nog altijd geschikt voor de meest extreme weersomstandigheden maar beschikt nu over een scherm dat nog helderder kan.

Net als alle andere horloges die Apple tijdens haar Keynote aankondigde beschikt ook deze Watch Ultra 2 over de Apple S9 chip. Deze zogenaamde System-in-a-Package is nog krachtiger en maakt het mogelijk om on-device Siri-opdrachten uit te voeren. Handig voor wanneer je je handen even nodig hebt.

Ander voordeel van de S9 is dat deze handgebaren herkent. Apple begint met Double Tap. Door je duim en wijsvinger tweemaal; tegen elkaar aan te tikken voegt Apple een nieuwe manier van bediening toe. Het aannemen van telefoonoproepen of sluimeren van timers om een paar te noemen.

3000-nits helder scherm

Het scherm van de vorige Watch Ultra kon al fel, maar deze Watch Ultra 2 overtreft dat. Met een maximale piekhelderheid van 3000 nits kun je zelfs bovenop de Mount Everest het scherm nog probleemloos aflezen.

Modular Ultra Watch Face

Apple brengt tevens een nieuwe watch face uit, speciaal voor de Ultra. Deze Modular Ultra maakt optimaal gebruik van het schermformaat en biedt een overzicht van alle belangrijke informatie die je nodig hebt tijdens je sportieve avontuur.

Watch Ultra 2 in de winkel

Net als het vorige model is er slechts één formaat beschikbaar; 49 millimeter. En ook de behuizing is alleen verkrijgbaar in titanium, al is dat ditmaal wel van grotendeels gerecycled titanium gemaakt. Bandjes zijn onder te verdelen in Trail Loop (Orange/Beige, Green/Grey en Blue/Black), Alpine Loop (Blue, Indigo, Olive Green) en Ocean Band (Blue en Orange). Prijzen starten vanaf 899 euro en de levering start 22 september.