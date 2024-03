Apple niet blij met jouw oude iPhone

Apple hekelt de trend dat mensen steeds langer met hun telefoon doen. Vooral eigenaren van een iPhone 11 of iPhone 12 zijn in de ogen van Apple inmiddels echt wel toe aan een nieuwe iPhone. Met een campagne richt Apple zich op juist die mensen.

Apple, één van de rijkste bedrijven ter wereld, wil dat jij je oude iPhone vervangt voor een iPhone 15. Met een speciale campagne richt Apple zich specifiek op eigenaren van een iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro en 12 Pro Max.

Apple van "Think different" naar "Stop being poor"

Het is volgens Apple inmiddels tijd om de portemonnee te trekken en over te stappen op een iPhone 15, 15 Pro of 15 Pro Max. Volgens de recent verschenen Why Upgrade-sectie op Apple's website schiet een iPhone 15 tenminste 4x scherpere foto's, heeft deze 2x meer opslag, 2x zoom, en beschikt die over portretmodus, Action Mode en Cinematic Mode.

USB !!1!

De webpagina geeft hilarisch genoeg ook het hebben van een USB-poort als voordeel. De USB-poort werd echter opgelegd door de Europese Unie en Apple heeft zich er jarenlang stevig tegen verzet.

Overweeg eens refurbished

Het is niet verwonderlijk dat mensen steeds langer met hun iPhone doen. Niet iedereen boekt recordwinsten zoals Apple en een nieuwe iPhone kost inmiddels ruim 950 euro. En dan krijg je daar nog altijd een traag 60Hz scherm voor terug.

Wellicht is die hoge prijs daarom ook wel de reden dat Apple nog altijd de iPhone 13 aanbiedt via haar eigen webshop. Of kijk eens bij refurbished als je oude iPhone echt kapot is.