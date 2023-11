Samsung Galaxy S24

De Apple iPhone 15 ligt nog geen week in de winkel maar bij concurrent Samsung zien ze de bui al hangen. Er worden nu al heel erg veel van verkocht. Reden om de lancering van de Galaxy S24-serie wat naar voren te halen.

Maar eerst nemen we je terug naar april van 2023. Toen ging namelijk het gerucht dat Samsung de lancering van de Galaxy Z Fold 5 en Flip 5 naar voren had gehaald. De reden zou zijn om Google de wind uit de zeilen te halen met haar Pixel Fold. En nu duikt een soortgelijk gerucht op over de Galaxy S24 en diens directe concurrent; de iPhone 15.

Mockup iPhone 15 Pro Max en Galaxy S24 Ultra door @universeice

Het gerucht is afkomstig uit het thuisland van Samsung zelf; Zuid-Korea. Volgens de krant The Elec vervroegt Samsung de lancering van de S24-serie met één maand om de hoger dan verwachte vraag naar de iPhone 15-Serie te counteren. Hiermee zou de introductie van de S24-reeks plaatsvinden in januari in plaats van februari.

Keynote vs Unpacked

Ieder jaar presteren Apple en Samsung op vaste momenten hun nieuwe vlaggenschepen. Apple plant traditiegetrouw haar keynote in september, vóór de feestdagen, en Samsung haar Unpacked aan het begin van het nieuwe jaar. Meestal is dat in februari, zoals destijds bij de S23, S22, S20 en S10. Een vroege lancering in januari is ongewoon maar niet ongebruikelijk. Zo werd de S21 ook in januari uitgebracht.

Foldables

Naast een Unpacked-evenement aan het begin van het jaar houdt Samsung vaak een tweede in jaar voor haar foldables. Die is meestal wel rond Apple's keynote, al vond hij dit jaar eerder dan gewoon plaats. Hier zagen we de Galaxy Z Fold 5 en Flip 5 aangekondigd worden. Volgens dezelfde bron zijn de verkopen daarvan 8 tot 10% hoger dan het vorige model maar liggen ze wel onder wat Samsung verwacht had. Een eerdere lancering van de S24-serie zou dat verschil ook goed kunnen maken.