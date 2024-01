Samsung Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra nu al verkrijgbaar

NieuweMobiel.NL ontdekte dat de S24, S24+ en S24 Ultra nu al in Nederland verkrijgbaar zijn. Oorspronkelijk zou de serie pas op 31 januari uitkomen, nu blijkt hij al een week eerder beschikbaar. Wie nu bestelt kan een S24, S24+ of S24 Ultra morgen al in huis hebben.

Tijdens ons dagelijks rondje webshops viel ons iets op; de Samsung Galaxy S24, S24+ en de S24 Ultra zijn beschikbaar bij meerdere Nederlandse webshops. Het gaat dus niet om een foutje, maar het zit Samsung logistiek blijkbaar mee. Wie niet kan wachten op het model kan nu dus al een bestelling doen en een exemplaar morgen al in huis hebben.

Galaxy S24 nu al in diverse Nederlandse webshops op voorraad

Het gaat om zowel de Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ en de Galaxy S24 Ultra. Welk model je voorkeur ook heeft, ze zijn een week eerder dan gemeld verkrijgbaar. Je oude mobiel kan dus als je wilt nu al de deur uit, en dat is goed nieuws op International Mobile Phone Recycling Day dat ieder jaar op 24 januari gehouden wordt.

Galaxy S24 prijs

Wie op zoek is naar een nieuwe mobiel, en uitkijkt naar een S24-model, kan kiezen uit de volgende configuraties met bijbehorende prijzen:

Galaxy S24 128 GB : €898

Galaxy S24 256 GB : €957 (t/m 30 januari €60 cashback)

Galaxy S24+ 256 GB : €1.149

Galaxy S24+ 512 GB : €1.269 (t/m 30 januari €120 cashback)

Galaxy S24 Ultra 256 GB : €1.449

Galaxy S24 Ultra 512 GB : €1.569 (t/m 30 januari €120 cashback)

Galaxy S24 Ultra 1 TB : €1.809 (t/m 30 januari €240 cashback)

Galaxy S24 kleuren

Beschikbare kleuren voor de Galaxy S24 en S24+ zijn Amber Yellow, Marble Grey, Cobalt Violet en Onyx Black. Alleen bij Samsung zijn de exclusieve kleuropties Sapphire Blue, Jade Green en Sandstone Orange verkrijgbaar.

Voor wat betreft de Galaxy S24 Ultra bestaat het kleurenpalet uit Titanium Yellow, Titanium Grey, Titanium Violet en Titanium Black. Samsung zelf voert nog Titanium Blue, Green en Orange.