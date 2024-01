Dit zijn de 4 grootste verschillen tussen de Samsung Galaxy S24 Ultra en S23 Ultra

Op het oog mogen de S24 Ultra en de S23 Ultra dus erg op elkaar lijken, maar hoe zit dat met de specificaties? We pakken de verschillen er even bij.

Los van de minieme verschillen in afmetingen, valt vooral het flink heldere scherm van de S24 Ultra op. Deze kent een nu een piekhelderheid van 2600 nits tegenover 1750 eerder. Hierdoor wordt aflezen buitenshuis alleen nog maar makkelijker. Vooral omdat dankzij de Gorilla Glass Armor de weerspiegeling 75% minder is.

Verder is daar de vernieuwde Snapdragon 8 Gen 3 die vooral sneller geklokt is, en krijg je altijd 12GB aan werkgeheugen. Ook is er ondersteuning voor het snellere Wi-Fi 7 en komt de S24 Ultra nu in titanium, in plaats van aluminium.

Ander verschil is de camera. Samsung ruilt de 10MP telephoto met 10x zoom in voor een 50MP exemplaar met 5x zoom. Daarmee zoom je op papier minder ver mee in, maar levert wel veel meer detail door de toegenomen resolutie en pixelgrootte. Bovendien heb je 10x zoom nog altijd tot je beschikking doordat de S24 Ultra digitaal op de sensor kan inzoomen.

2. Galaxy AI

De Samsung Galaxy S24-serie is de eerste met Galaxy AI. Dit is een verzameling functies die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie. Een voorbeeld is real-time vertalen tijdens het bellen of typen. Een andere, die met name bij de S24 Ultra nuttig is, is Circle to Search.

Je drukt hiervoor lang op de homeknop of gesturebalk en omcirkeld waar je meer informatie over wilt hebben. Naast omcirckelen kun je het ook doorkrassen, dubbeltikken of highlighten. Je hoeft er niet voor naar een andere app en je krijgt meteen zoekresultaten voorgeschoteld.

Verder bevat Galaxy AI functies zoals Note Assist dat aantekeningen kan voorzien van opmaak en kan samenvatten, Transcript Assist dat voice memo's kan dicteren en Photo Assist dat ontbrekende delen van een foto kan aanvullen en waar je objecten kunt verplaatsen of vergroten. Galaxy AI moet halverwege 2024 ook naar andere Galaxy-telefoons komen, dus waarschijnlijk ook naar de S23 Ultra.

3. ProVisual Engine

De Samsung Galaxy S24 Ultra is de eerste met Samsung's ProVisual Engine. Ook dit is een verzamelnaam voor diverse AI-technieken om de kwaliteit van foto's te verbeteren. Het zorgt voor scherpere opnames, hogere kwaliteit zoom en een verbeterde nachtmodus. Deze Nightography-functie werkt nu zelfs als je inzoomt, iets wat voorheen niet goed uit de verf kwam.

Zoom in met Nightography

Ook is er een vernieuwde slomotion-optie voor video's. Instant Slow-mo voegt, wederom met hulp van AI, frames toe zodat soepelere video's ontstaan. Zelfs bij veel bewegingen.

4: 7-jaar updates

De Samsung Galaxy S24 Ultra is daarnaast veel toekomstbestendiger dan de S23 Ultra. De nieuwste Ultra krijgt namelijk een toegezegde 7 jaar aan beveiligings- en software-updates. Dat geldt niet alleen voor One UI maar ook voor nieuwe Android-versie.

S24 Ultra nu met 7 jaar lang updates

Wie over drie jaar besluit z'n S24 Ultra te verkopen kan dan nog altijd rekenen op vier jaar aan updates. Dat is dan net zo lang als de S23 Ultra nieuw vanuit de doos krijgt. Al kun je een S24 Ultra ook volgend jaar kopen, wanneer de S25 Ultra al uit is, en nog altijd rekenen op jarenlange updates.

Het moge duidelijk zijn dat een S24 Ultra door dit alles beter z'n waarde behoudt en langer relevant blijft. Goed nieuws voor jouw portomonee en de planeet.

Afbeelding: Freepik