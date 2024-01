OnePlus 12 en 12R voor Europa aangekondigd

Ze waren al verkrijgbaar in China maar nu zijn de nieuwste telefoons van OnePlus ook daar buiten verkrijgbaar. En niet alleen dat, ze komen tijdelijk ook met cadeau's.

OnePlus heeft de reeds aangekondigde OnePlus 12 en 12R op de Europese markt uitgebracht. De telefoons kosten respectievelijk 949 en 699 euro. Hierbij kan de OnePlus 12 als het ultieme vlaggenschip gezien worden en de 12R als het voordeliger alternatief.

OnePlus 12 officieel, nu tijdelijk met gratis Buds Pro-oordopjes

Zowel de 12 als de 12R kunnen vanaf vandaag besteld worden en zullen op z'n vroegst vrijdag 9 februari geleverd worden. OnePlus houdt de komende weken een speciale promotie waarbij je bij de OnePlus 12 een gratis set OnePlus Buds Pro ontvangt ter waarde van €149. Bij de 12R krijgt je tijdelijk een game controller van Backbone cadeau.

OnePlus 12

Voor wie het gemist had. De OnePlus 12 heeft een kraakhelder ProXDR-scherm met ongekend hoge piekhelderheid van 4500 nits. Waar andere fabrikanten overstappen op plat glas blijft OnePlus voorlopig afgerond Gorilla Glass Victus 2 toepassen.

OnePlus 12 in Flowy Emerald

Achterop de OnePlus 12 treffen we de vierde generatie Hasselblad camera aan. Deze bestaat uit een 50MP groothoek, 48MP ultra-groothoek en een 64MP telephoto met 3x periscoop zoom. Met de prestaties zit het wel goed dankzij de nieuwste Snapdragon 8 Gen 3 en de geheel vernieuwde koeling.

OnePlus 12R

OnePlus keert met de OnePlus 12R terug naar haar roots. Het is een betaalbaar vlaggenschip. Eén die wel eens hoge ogen kan gooien. Het krijgt namelijk hetzelfde, heldere scherm als de OnePlus 12. Het camerasysteem bestaat uit een 50MP hoofdcamera, 8MP ultra-groothoek en een 2MP macrolens.

OnePlus 12R in Cool Blue

Om kosten te besparen is er gekozen voor een generatie oude Snapdragon 8 Gen 2. Interessant is dat de 12R beschikt over een infrarood-zender, iets wat OnePlus pas sinds de OnePlus Open toepast.

