Apple iPhone 16 Pro

Volgens marktanalist Ming-Chi Kuo krijgt de iPhone 16 Pro voor 2024 een groter scherm en wordt het Pro-model voor het eerst uitgerust met een periscooplens. Apple debuteert de periscooplens mogelijk al bij de iPhone 15 Pro Max. Met een periscooplens kan verder worden ingezoomd.

Wanneer Ming-Chi Kuo voorspellingen doet over nieuwe Apple-producten dan leggen wij ons oor graag te luister. Zijn voorspellingen komen vaker dan eens uit. Ditmaal deelt hij zijn prognose op Medium waarin hij het met name heeft over de iPhone 16 Pro en 16 Pro Max. Opvallend, want de iPhone 15-serie moet op moment van schrijven nog aangekondigd worden.

Een periscooplens werkt met een prisma

Ming-Chi Kuo denkt dat de iPhone 16 Pro een iets groter scherm krijgt dan de huidige 6,1 inch. Hoeveel groter weten we niet. Verder verwacht hij dat zowel de iPhone 16 Pro als iPhone 16 Pro Max een periscooplens krijgt. Hiermee kan verder ingezoomd worden dan de huidige drie keer. Dit wordt trouwens niet de eerste keer dat Apple een periscooplens toepast, van de iPhone 15 Pro Max wordt gezegd dat deze ook één krijgt.

Opvallend vroeg

Het is opvallend dat er nu al geruchten over de iPhone 16-serie uitkomen. Apple kondigt pas over vier maanden de iPhone 15-serie aan. Voorspellingen zijn altijd lastig te geven maar het sluiten van overeenkomsten met leveranciers is wel een goede graadmeter om te bepalen welke kant het opgaat. En dat is precies wat analist Ming-Chi Kuo doet. Hij analyseert de markt, wie koopt bij wie en doet aan de hand daarvan voorspellingen.