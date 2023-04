Apple iPhone 15 Pro

Eerder ging al het gerucht dat Apple met de introductie van de iPhone 15 Pro overstapt van fysieke naar virtuele knoppen. Maar dat betekent ook het einde van de klassieke mute-knop die al sinds de allereerste iPhone aanwezig is. Apple noemt die knop ok wel de Ring/Silent switch.

Om een iPhone op stil te zetten hoef je niet in het menu te duiken. De zet gewoon de schakelaar aan de zijkant om zodat het oranje zichtbaar wordt. Makkelijker kan niet. Toch denkt Apple van wel want bij de iPhone 15 Pro ontbreekt die knop. En dat is niet het enige, want geen enkele knop is meer wat hij lijkt.

De mute-knop zit er al vanaf de allereerste iPhone op

Apple is geen onbekende om aloude dingen weg te laten. Beginnend bij de homeknop, de koptelefoonpoort, een oplader in de de doos en in sommige landen zelfs de simkaartslot. En vanaf de iPhone 15 Pro heb je helemaal geen knop meer om in te drukken. De knoppen aan de zijkant worden vervangen voor virtuele knoppen. Net als het Force Touch-trackpad simuleert die met een trilmotor een echte fysieke knop.

Apple innovatie

Dit stelt Apple mogelijk in staat veel meer functionaliteit toe te voegen. Zo zou in theorie de knop een veeg beweging kunnen herkennen, of hoe hard je drukt. Daar kunnen specifieke functies aan toegekend worden. Of wat te denken van het simuleren van een sluiterknop van een camera waarbij licht indrukken betekent scherpstellen en hard indrukken betekent schieten? Dit alles zou een nieuw golf van innovatie kunnen ontketenen. Wie weet?

Anonieme bron die eerder betrouwbaar bleek

Al deze informatie is overigens afkomstig van een anonieme gebruiker op het forum van MacRumors. Normaliter is dat het niet waard om aandacht aan te besteden maar deze gebruiker wist eerder correct informatie te voorspellen nog voordat Apple het officieel aankondigde.