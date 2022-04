Apple iPhone 14 Pro

We hebben er allemaal last van; ieder jaar worden we iets dikker. Ook de iPhone, schijnt. Volgens insider Max Weinbach worden de komende iPhone 14 Pro en 14 Pro Max een tikkeltje dikker dan we gewend zijn.

De iPhone 12 Pro was 7,4 millimeter dik, de iPhone 13 Pro groeide door naar 7,65 millimeter en de iPhone 14 Pro komt naar verwachting uit op 7,85 millimeter. Ja dat is ieder jaar iets dikker maar het is nog altijd dunner dan de iPhone 11 Pro met z'n 8,1 millimeter. Render van de iPhone 14 Pro met daarachter de 14 Pro Max Apple stopte afgelopen jaar al de trend van almaar dunner wordende Apple-producten. De nieuwe MacBook Pro werd (veel) dikker en nu mogen iPhones schijnbaar ook weer wat aankomen. We juichen het toe want het betekent meer ruimte voor een grotere batterij. De render hierboven toont alvast de iPhone 14 Pro met iPhone 14 Pro Max met z'n vermoedelijk nieuwe Face ID-uitsnede. 48MP sensor? De dikte is niet het enige wat groter wordt, ook de cameramodule wordt iets groter. Zo'n 15 a 20%, vermoedelijk om ruimte te bieden aan de grotere 48MP sensor. Momenteel gebruikt Apple een 12 MP sensor, al jarenlang overigens. Sinds de iPhone 6s Plus die Apple in 2015 uitbracht. (via)