De Sony Xperia 1 IV, ook wel Mark 4 genoemd, is een high-end vlaggenschip met tal van Sony-technieken uit allerlei disciplines. Van scherm tot fotografie, van video tot batterij. Er is veel om te vertellen dus ga er maar een rustig voor zitten. Maar zorg wel dat je genoeg geld meebrengt want goedkoop is hij niet.

Helderste 4K 120Hz HDR-scherm ooit

Hier op de redactie praten we altijd graag over Sony-telefoons. Dat komt omdat er zoveel over te vertellen is. Deze Xperia 1 M4 is geen uitzondering. Deze Xperia laat zich lastig in enkele zinnen samenvatten. Maar we gaan een poging wagen. Beginnend bij het scherm. Sony past een 6,5 inch paneel toe met een extreem hoge 4K-resolutie. Dat is het scherpst wat je nu kunt krijgen. Het paneel is ook kleurrijk dankzij het 10-bits OLED-paneel en vloeiend dankzij de snelle 120Hz weergave. De 21:9-verhoudingen blijven alleen wat ongemakkelijk en het paneel kan ook niet zo helder als sommige andere moderne telefoons. Wel is het paneel volgens Sony 50% helderder dan z'n voorganger. Ook nieuw is HDR Drive; dit transformeert video in real-time naar HDR-content. Ook wanneer het origineel dat niet is.

Eerste met echte optische zoom

Veel aandacht ging wederom uit naar de camera. Sony voorziet de Xperia 1 IV van een vierkoppig camerasysteem met "'s werelds eerste echte optische zoomlens". Die laatste claim behoeft wat uitleg. Andere high-end telefoons beschikken veelal ook over optische zoom. De fabrikant past dan een extra camera toe met een vaste lens. Van zoomen is dan niet echt sprake, er is namelijk sprake van één vaste waarde. Sony doet het anders en past een variabele optische zoomlens toe van 85 t/m 125mm. Dat zoombereik wordt zelfs nog groter door ook de andere lenzen erbij te betrekken. Te beginnen bij de ultra-groothoek van 16mm, naar de 24mm groothoeklens en door naar de 85-125mm telezoomlens. De ruimte daartussen wordt digitaal gesimuleerd waardoor in theorie een bereik van 16-125mm ontstaat. Een unicum dit nieuwe mogelijkheden creëert voor content creators.

Belangrijkste Sony Xperia 1 IV specificaties

Scherp, helder, vloeiend en kleurrijk 6,5" groot scherm

16, 24 en 85-125mm camera-systeem met aparte diepte-sensor, Zeiss-lenzen en 4K HDR 120fps video

Vernieuwde 12MP selfiecamera met 4K HDR-video

Naar voren gericht stereo-geluid met 360 Reality Audio-ondersteuning

Krachtige Snapdragon 8 Gen 1-processor met 12GB opslaggeheugen

256 of 512GB aan opslaggeheugen (uitbreidbaar met micro-sd kaart)

5000mAh grote batterij met 30W snelladen (oplader apart verkocht)

Waterdichte en stofvrije IP65/68 behuizing van Gorilla Glass Victus

5G-ondersteuning voor razendsnel mobiel internet

Voor Content Creators

En dan zijn we alweer aangekomen bij de laatste alinea en wat hebben we nog veel niet besproken. Zoals de grotere 5000mAh batterij met langere accuduur, de krachtiger Snapdragon 8 Gen 1-processor, de handmatige Videography Pro-functies voor creatievere video's, Game Enhancer om je game-ervaring te personaliseren en optimaliseren, verbeterde stereo-weergave en -opname dankzij Music Pro en nog zo veel meer. Jammer want het zijn stuk voor stuk dingen die de moeite waard kunnen zijn een Xperia 1M4 aan te schaffen. Mits je zoals gezegd voldoende geld meebrengt want goedkoop is hij niet. Zeg maar gerust duur. Een goed gebalanceerde prijs/kwaliteit-verhouding heeft hij wat ons betreft niet maar hij is op zoveel punten uniek dat Sony er voor kan vragen wat het wil.