Sony houdt 11 mei persevent, mogelijk voor Xperia 1 IV

Sony heeft uitnodigingen verstuurt voor een persaankondiging op 11 mei. Het gaat om een aankondiging voor een Xperia-telefoon en onze eerste gok is dan de Xperia 1 IV die al langer opduikt in het geruchtencircuit.

Het evenement wordt op 11 mei om 09:00 CEST online uitgezonden op Sony's YouTube-kanaal. In de omschrijving staat te lezen "the next ONE is coming". De intro-video die getoond wordt somt alle Xperia 1-modellen op. Het is dus veilig aan te nemen dat de Xperia 1 IV aangekondigd wordt.

De Xperia 1-lijn is weliswaar niet Sony's meest uitgebreide lijn, die is voorbehouden aan de Pro-lijn, maar het is wel Sony's vlaggenschip-lijn. Zo bracht de Xperia 1 uit 2019 ons als eerste een 4K OLED-scherm. De Xperia 1 II uit 2020 was de eerste telefoon met 20fps AF/AE tracking burst voor snelle en betrouwbare autofocus. In 2021 kondigde Sony de Xperia 1 III aan die het eerste 4K OLED-paneel had met een vloeiende 120Hz weergave.

Processor, camera, snelladen

Welke nieuwe technologie op de Xperia 1 IV gedebuteerd wordt is nog onbekend. Het ligt voor de hand dat deze telefoon de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-processor krijgt maar daarmee is hij niet de eerste. Ook gaan er geruchten dat de camerasensor naar 50MP groot gaat maar ook daarin is hij niet uniek. Ook lekte al uit dat de Xperia 1 Mark 4 kan snelladen op maximaal 30W, maar dat deed de Xperia 1 III ook al. We zullen moeten afwachten met welke nieuwe techniek de 1 IV komt.