Onaangekondigde Google Pixel Watch gevonden in restaurant

Dit verhaal doet ons denken aan de Apple iPhone 4 die nog voor z'n aankondigen werd aangetroffen in een bar. Producten moeten voor hun lancering nou eenmaal worden getest en dat doe je het liefst in de echte wereld. Zo ook de Pixel Watch die naar verluidt zou zijn achtergelaten in een Amerikaans restaurant.

Afbeeldingen van het slimme horloge duiken op bij Android Central. De bron vermeldt niet om welk restaurant het gaat en waar deze Pixel Watch precies werd aangetroffen. De foto's corresponderen wel met eerder beeldmateriaal.

Het gaat om een rond horloge met sterk afgerond scherm en een prominente zilverkleurige kroon rechts. Het horloge lijkt speciaal op maat gemaakte bandjes te krijgen. De achterkant is vrij bol en kent tal van sensoren. Naast een kroon lijken er 2 fysieke bedieningsknoppen te zijn.

Opvallende connector

Het gevonden horloge bevat een connector waarmee hij mogelijk opgeladen kan worden. Het is ook mogelijk dat het hier om een prototype gaat en dat de uiteindelijke Google Pixel Watch volledig draadloos opgeladen kan worden. Welke software het horloge draait weten we nog niet; het horloge wou niet opstarten. Mogelijk is het op afstand vergrendeld.

Verloren horloge lag weken op eigenaar te wachten

Opvallend is dat de bron meldt dat het horloge enkele weken geleden al werd gevonden maar dat de eigenaar niet teruggekomen is om het klokje op te halen. We weten dat de gevonden iPhone 4 destijds tot een rechtszaak leidde maar blijkbaar vindt Google haar verloren prototype wat minder belangrijk.