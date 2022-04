“Samsung Galaxy Z Fold 4 krijgt flink verbeterde camera”

We waren enigszins verrast toen Samsung de Galaxy Z Fold 3 aankondigde. Het was de duurste Galaxy-telefoon van dat moment maar hij beschikte niet over de beste camera's. Daarvoor moest je bij de Galaxy S22 Ultra zijn. En precies naar dat toestel kijkt Samsung nu voor de aankomende Fold 4.

Want als dit gerucht van Dohyun Kim klopt dat krijgt de Galaxy Z Fold4 dezelfde 108MP camera als in de S22 Ultra. Die camera staat op moment van schrijven op een gedeelde plek 14 in de rankings bij DxOMark maar is daarmee wel de best scorende Samsung.

Mogelijk flinke upgrade voor camera Fold4

De Fold3 met z'n drievoudige 12MP camera scoort plek 30 bij datzelfde DxOMark dus het is niet alleen een verbetering in aantal pixels. Nu beschikt de Galaxy S22 Ultra over meer camera's dan alleen z'n 108MP hoofdcamera. Ook een 12MP ultra-groothoek en een 10MP periscooplens met tot 10x optische zoom. Die eerste krijgt de Fold 4 vermoedelijk wel, die laatste niet.

3x optische zoom

Voor zoomen zal dan vermoedelijk gebruik worden gemaakt van een 10MP sensor met 3x optische zoom. Het zoombereik is hiermee iets minder groot maar wel groter dan de maximale 2x van de huidige Fold 3.

Of dit gerucht waar blijkt te zijn moet nog maar blijken. De lancering van Samsung's volgende foldable wordt niet voor het najaar van 2022 verwacht. Er kan dus nog alles gebeuren.