Samsung Galaxy Z Fold 4 krijgt geen ingebouwde S Pen

De Galaxy Z Fold 3 was de eerste Fold met ondersteuning voor de S Pen. Het leek het perfecte huwelijk ook al moest je de pen buiten het toestel opbergen. Geruchten dat bij diens opvolger de Pen in het toestel opgeborgen kon worden klonken logisch maar die kant gaat het niet op lijkt nu.

Sterker nog; de Fold 4 wordt vooral minder fors. En dan is er dus helemaal geen ruimte voor een pen. Dat gerucht is afkomstig van Ice universe die ons wel vaker van correcte informatie voorziet. Hij voorspelt dat de Galaxy Z Fold 4 vooral kleiner en minder dik wordt.

S Pen ook vanaf Fold 4 niet in toestel zelf op te bergen

Onduidelijk is nog even of de Z Fold4 dezelfde aspect ratio aanhoudt. Oppo gooide onlangs hoge ogen met de Find N die iets breder maar juist flink minder hoog is. Ingeklapt levert dat weliswaar een kleiner scherm op maar wel met een bruikbare breedte. Dat is handiger bij het invoeren van tekst, iets waar de Samsung ingeklapt niet goed in is. Of Samsung dezelfde verhoudingen gaat gebruiken is nog even afwachten.

S Pen in aparte accessoire

Wel duidelijk is dat de S Pen geen plekje krijgt in het toestel zelf, iets wat destijds bij de Note-modellen wel kon. Ergens is dat jammer want dit betekent dat je hem net als bij de huidige Fold 3 buiten het toestel moet bewaren. In een hoesje bijvoorbeeld wat hem dan weer extra groot maakt. En de kans op kwijtraken is een stuk groter.