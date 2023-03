Google doet zo lang over het uitbrengen van de Google Pixel 7a dat het zelfs de testers te lang duurt. Iemand heeft zojuist een prototype te koop aangeboden op eBay. De veiling is inmiddels afgelopen, maar niet voordat wij de foto's gedownload hebben.

Veel nieuws vertellen die foto's ons niet, we weten vrijwel alles al over de Pixel 7a. Zo weten we de specificaties al, is het uiterlijk al maanden bekend en doken onlangs nog foto's van het toestel op. Onderstaande foto's van de veiling op eBay zijn leuk maar ook die vertellen ons niets nieuws.

Te koop: prototype Google Pixel 7a

En dan te bedenken dat Google de Pixel 7a mogelijk pas 10 mei aankondigt. Op moment van schrijven duurt dat nog net geen twee maanden. Als dat maar goed komt. Tegen die tijd willen consumenten kijken consumenten inmiddels al uit naar de Google Pixel 8. Die bevindt zich weliswaar in een andere prijsklasse maar de eerste geruchten daarvan zijn al wel binnen.

Stevige vraagprijs

Maar eerst nog even over de Google Pixel 7a. Een voor ons onbekend persoon uit Athene heeft een prototype te koop gezet op eBay; een online veilingplatform. De vraagprijs bedraagt $1650 wat gelet op de verwachte adviesprijs van de 7a aan de stevige kant is.

Dat weerhield mensen niet van biedingen uit te brengen. De teller hield volgens 9to5Google op bij 2250 voordat de veiling eindigde. Of eBay de veiling stil legde of dat het toestel verkocht is weten we niet. Mocht dat laatste het geval zijn dan hopen we dat hij het zinnetje "dat het simkaartslot ontbreekt" gelezen heeft. Vrij essentieel bij een telefoon als je het ons vraagt.

(via)