Onleaks toont kenmerkende Google Pixel 7a

Pak de Google Pixel 6a en gooi daar het sausje van de Pixel 7 overheen; en voila, zie daar de Google Pixel 7a. Renders van dit nog onofficiële toestel zijn gepubliceerd en komen van professioneel lekker @onleaks.

Als we onderstaande renders bekijken dan wordt duidelijk dat Google het zichzelf niet moeilijk heeft gemaakt. Het design van de Pixel 7a komt sterk overeen met dat van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Maar we zien ook gelijkenissen met de Pixel 6a en daardoor lijkt het de perfecte kandidaat om precies die op te volgen.

De Pixel 7a in een wit/zilveren uitvoering

De camerabalk die Google toepast lijkt een aluminiumkleur te krijgen en tenminste twee camera's te bevatten. Vermoedelijk een hoofdcamera en camera met ultra-groothoeklens. Eerdere geruchten spraken over een scherm met vloeiende 90Hz weergave, een verbeterde camera en de nieuwe Google Tensor G2-processor. Nieuw dit jaar is vermoedelijk het draadloos kunnen opladen van de Pixel 7a.

Pixel 7a aankondiging

Google kondigde de Pixel 6a in mei 2022 aan. Op moment van schrijven ligt dat nog niet eens zo ver van ons verwijderd. Het is daarom de vraag hoe lang het nog duurt totdat we de Google Pixel 7a in de winkels zullen aantreffen. De bron schat begin 2023 maar onze eigen inschatting is dat dat ook nog wel eens langer kan duren.