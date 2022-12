Lancering Xiaomi 13 op laatste moment uitgesteld

Xiaomi heeft de lancering van de Mi 13-serie, die voor 1 december gepland stond, op het laatste moment uitgesteld. Dat maakte het bedrijf bekend via social media-platform Weibo.

Een reden werd door Xiaomi niet opgegeven. Het bedrijf hoopt snel met een nieuwe datum te komen waarop de Xiaomi 13 alsnog gelanceerd wordt. Xiaomi zou de Mi 13-serie op 1 december voor de Chinese markt aankondigen samen met nog enkele andere producten.

In de blogpost op Weibo staat te lezen: "Beste gebruikers en vrienden, het spijt ons jullie te moeten informeren dat de lancering van de nieuwe Mi 13 serie is uitgesteld. We brengen jullie op de hoogte zodra er een nieuwe lanceerdatum bevestigd is. Dank voor jullie begrip en steun".

Onbekende reden

Het is speculeren waarom de lancering is uitgesteld. Wellicht hebben de Covid-protesten iets te maken met het uitstel. Vanwege het strenge Zero Covid-beleid liggen momenteel enkele fabrieken stil en zijn er onrusten uitgebroken onder medewerkers en inwoners. Maar er kan ook een andere reden aan ten grondslag liggen. We weten het simpelweg nog niet.

Het bedrijf was de laatste dagen juist enorm druk bezig om de hype rondom de 13-serie aan te wakkeren. Zo zou de serie eindelijk officieel waterdicht zijn, en zou de Xiaomi 13 Pro over een 1 inch grote camerasensor beschikken.

