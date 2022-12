Productrenders van Motorola edge 40 Pro verschenen

We weten hoe de aankomende Motorola edge 40 Pro er uit komt te zien. Nog voordat hij is aangekondigd. Allemaal dankzij renders van @onleaks die verschenen bij MySmartPrice.

Het is niet voor het eerst dat we plaatjes van een onaangekondigde telefoon voorgeschoteld krijgen dankzij @onleaks. Ditmaal is het de Motorola edge 40 Pro die we vroegtijdig mogen bewonderen. De achterkant lijkt niet erg op die van diens voorganger de edge 30 Pro maar juist wel weer op die van de edge 30 Ultra. Dat zegt iets over welke richting Lenovo op wil met het ontwerp.

De aankomende edge 40 Pro in het grijs

De bron van de plaatjes schrijft dat de Motorola edge 40 Pro een gebogen 6.67 inch groot scherm krijgt, een Snapdragon 8 Gen 2-processor en een 5000 mAh batterij. Achterop zien we een drievoudig camerasysteem met vermoedelijk een 50 + 50 + 12MP opstelling. Opvallend genoeg past Lenovo de meeste megapixels toe aan de voorkant; de selfiecamera krijgt een hoge 60MP sensor. Als de geruchten kloppen tenminste.

edge 40 Pro lancering

Het toestel zal niet overal als de Motorola edge 40 Pro uitgebracht worden. In sommige landen heet hij de Moto X40 Pro. Het gaat wel telkens om hetzelfde toestel. De lancering zal vermoedelijk ergens in december 2022 gebeuren, maar eerst wel alleen in China. De rest van de wereld volgt waarschijnlijk ergens in 2023.