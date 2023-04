Lenovo heeft de Motorola edge 40 Pro aangekondigd. Een toestel met nog altijd een hoge 60MP selfiecamera, maar ditmaal met een flink waterdichtere behuizing en veel sneller op te laden batterij.

Lenovo heeft de edge 40 Pro een paar aardige upgrades gegeven. Op het beeldscherm bijvoorbeeld. Zo zijn de schermranden iets dunner, gaat de verversingssnelheid omhoog van 144 naar 165Hz en is er nu steviger Gorilla Glass Victus aanwezig. Geheel in stijl met de naamgeving is het scherm nog altijd bij alle vier randen gebogen.

Onbezorgde Motorola edge 40 Pro

Andere upgrades zijn de Snapdragon 8 Gen 2-processor van Qualcomm. Deze geeft de Motorola edge 40 Pro niet alleen 35% meer snelheid, maar ook de mogelijkheden die WiFi 7 en Bluetooth 5.3 met zich meebrengen. Deze WiFi-versie mag dan nog niet overal beschikbaar zijn, je bent er alvast wel op voorbereid.

8K-video met Horizon Lock

Achterop prijken nog altijd drie camera's; een 50MP hoofdcamera met optische beeldstabilisatie (OIS), een 50MP ultra-groothoek met macro-modus en een vernieuwde 12MP telephoto met 2x optische zoom. De selfiecamera blijft gelijk; een hoge 60MP exemplaar met f/2.2 lens. De camera is ditmaal voorzien van Horizon Lock waarbij video's gestabiliseerd worden met de horizon voor altijd rechte video's.

IP68 en 125W snelladen

Verder noemenswaardig is de behuizing die ditmaal beter in staat is water buiten de deur te houden. De rating gaat omhoog van IP52 naar IP68 waarmee hij gelijkwaardig is met vlaggenschepen van de concurrentie. Ook bijzonder is hoe snel de 4600 mAh batterij van de edge 40 Pro op te laden is. Met maar liefst 125 Watt is deze volgens Lenovo in 23 minuten volledig opgeladen. Draadloos opladen behoort ditmaal ook tot de mogelijkheden. Dat gaat met 15W en draadloos delen gaat met 5W.

edge 40 Pro is fink waterdichter

edge 40 Prijs prijs en beschikbaarheid

Verwacht de Motorola edge 40 Pro vanaf de tweede week van april in de winkels voor een adviesprijs van € 899,99 voor het model met 256GB aan opslaggeheugen. Er is ook een variant met 512GB beschikbaar. Beschikbare kleuren zijn Interstellar Black en Lunar Blue.