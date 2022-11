“Motorola edge 40 Pro krijgt 125W-snellader”

Begin van 2023 wordt de nieuwe edge 40-serie van Motorola verwacht. Onderdeel van die serie wordt de edge 40 Pro en juist die dook onlangs op bij de Amerikaanse goedkeuringsinstantie FCC. En dat vertelt ons iets meer over hoe snel we de edge 40 Pro kunnen opladen.

Volgens het FCC-rapport blijkt de Motorola edge 40 Pro geleverd te worden met een 125W snellader. Nu hoeft dat niet te zeggen dat de edge 40 Pro ook met 125W opgeladen kan worden, maar het ligt wel voor de hand. Motorola is geen onbekende met dit hoge vermogen; ook de huidige edge 30 Ultra kan met 125W snel opgeladen worden.

Ook de Motorola edge 30 Ultra ondersteunt 125W snelladen

Het uitspitten van het FCC-rapport leert ons verder dat de edge 40 Pro draadloos opgeladen kan worden en ook draadloos stroom kan weggeven. Verwacht wordt dat het toestel aangedreven wordt door Qualcomm's nieuw aangekondigde Snapdragon 8 Gen 2. Dat maakt tegelijkertijd van de Motorola edge 40 Pro een zeer high-end toestel, maar dat zal al uit z'n naam duidelijk zijn geworden.

165Hz OLED-scherm

Ook in China onderging de 40 Pro al het certificeringsproces. Uit dat verslag kwam naar voren dat hij beschikt over een OLED-scherm met hoge 165Hz schermverversing. De meeste high-end smartphones draaien maximaal op 120Hz. Lenovo, het moederbedrijf van Motorola, kondigde de edge 30 Pro in februari van 2022 aan. Het ligt voor de hand dat een opvolger precies een jaar later aangekondigd wordt.

(via)