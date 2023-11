Vraag een bedrijf om informatie over een nog onaangekondigd toestel en het antwoord is telkens; "daar doen wij geen uitspraken over". Des te vreemder is deze video waarin Samsung het overduidelijk heeft over de camera van de nog onaangekondigde Galaxy S24 Ultra.

In de video wordt gesproken over de mogelijkheden van een 200MP ISOCELL-camera in combinatie met de Snapdragon 8 Gen 3. Saillant hieraan is dat Samsung nog helemaal geen telefoons uitgebracht heeft met die combinatie. Lang duurt dat echter niet want we de verwachte Samsung Galaxy S24 Ultra doet dat wel.

In de video komt een functie genaamd "Zoom Anyplace" aan bod. Deze functie zoomt automatisch in op het onderwerp zonder de telefoon mee te draaien. Zolang het onderwerp zich maar in beeld bevindt. Dat is mogelijk door de grootte van de 200MP ISOCELL-sensor. Die is groot genoeg dat zelfs bij inzoomen nog voldoende scherpte en detail overblijft. De functie doet denken aan Apple's Center Stage, al werkt die functie alleen op een handjevol iPads en Macs.

S24 Ultra camera-specificaties

Samsung claimt dat deze AI-gebaseerde tracking technologie mogelijk wordt gemaakt door een ISOCELL-sensor met een resolutie van 200 megapixel in combinatie met de Snapdragon 8 Gen 3 van Qualcomm. Hierbij bevestigt Samsung doelbewust enkele specificaties van de aankomende Galaxy S24 Ultra.

Andere S24-modellen zijn met een lagere resolutie camera uitgerust. Overigens wordt de Snapdragon 8 Gen 3 alleen toegepast in de VS en niet in Europa. Die laatste krijgt een Exynos 2400-chip maar mogelijk met dezelfde functionaliteiten.