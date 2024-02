Samsung Galaxy S24 Ultra heeft meest krasvaste glas ooit

Wie kent niet Zach van JerryRigEverything? Hij test telefoons op duurzaamheid en dat gaat er niet zachtzinnig aan toe. Ditmaal test hij de Galaxy S24 Ultra die als eerste met Gorilla Glass Armor is uitgerust. En de resultaten stellen niet teleur.

Tijdens de onthulling van de Samsung Galaxy S24 Ultra zei Corning, de maker van Gorilla Glass, dat het nieuwe Armor-glas krasbestendiger was dan vorige generaties. Hoeveel krasbestendiger wisten we nog niet, totdat Zach z'n kraspennen tevoorschijn haalde. En hij voor het eerst de iconische zin uitsprak; "Scratches at level 7, with deeper grooves at level 8".

Jarenlang begonnen de eerste krassen bij niveau 6 op de schaal van Mohs. Dat niveau is vergelijkbaar met een spijker terwijl sleutels pas bij niveau 4 krassen maakt. Dat we nu glas hebben dat pas vanaf niveau 7 begint te krassen betekent dat je langer van een krasvrij scherm kunt genieten. Een nieuw tijdperk is aangebroken.

Duurzaamheidstest

Niet alleen het scherm van de S24 Ultra wordt aan de tand gevoeld, ook de rest komt (uitgebreid) aan bod. En mocht je de video niet helemaal uitgekeken hebben; ook de rest slaagt met vlag en wimpel. De nieuwe Ultra zal je dus niet snel in de steek laten.