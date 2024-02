Zo ziet de Samsung Galaxy Z Fold 6 er mogelijk uit

Nu de Galaxy S24-serie aangekondigd is en in de winkels ligt is het tijd om uit te kijken naar de volgende Galaxy Z-serie. En dan in het bijzonder naar de opvouwbare Galaxy Z Fold 6. Die krijgt een ander uiterlijk dan we gewend zijn.

Want volgens beelden die op Pigtou verschenen wordt de Fold 6 een stuk breder dan de Fold 5. Samsung gaat hiermee mogelijk dezelfde kant op als de Google Pixel Fold en de Oppo Find N2.

Het moet worden gezegd dat bovenstaande afbeelding niet een gelekte afbeelding is afkomstig van Samsung zelf. De maker heeft zich laten inspireren door een opgedoken patent. Dat is vrij gevaarlijk, want patenten laten zich zelden één-op-één doorvertalen naar producten. Neem dit bericht dus met een flinke korrel zout.

Weer een stuk breder?

Mocht de Fold 6 inderdaad breder zijn, dan is dat niet voor het eerst. Ook de Fold 5 is breder dan z'n voorganger, zij het minimaal. Toch is de huidige generatie Galaxy Z Fold relatief smal in vergelijking met traditionele smartphones. Het maakt hem daardoor ingeklapt lastig te bedienen met één hand.

Samsung foldables door de jaren heen

Ook dunner

Samsung wil mogelijk de volgende generatie Fold ook dunner maken. Zo is de huidige Fold en ruime millimeter dikker dan de Pixel Fold. En dat telt dubbelop bij een toestel dat ook nog eens bijna een kwart kilo weegt. Of het daadwerkelijk zo uitpakt moet ergens in het najaar van 2024 blijken. Pas dan worden de volgende Galaxy Z-modellen verwacht.