Samsung Galaxy Z Fold 5

Vrijwel ieder jaar houdt Samsung op vaste tijden een Unpacked evenement. Eentje begin van het jaar voor de Galaxy S-serie en eentje in het najaar voor de Galaxy Z-serie. Die laatste komt nu mogelijk iets eerder, wellicht zelfs in de zomer. En de reden hiervoor is vreemd.

Want volgens berichten van Sammobile overweegt Samsung de lancering van de Galaxy Z Fold 5 en Flip 5 te vervroegen vanwege de komst van de Google Pixel Fold. De datum van 25 juli wordt genoemd.

Samsung domineert momenteel de foldable-markt

Waarom Samsung zich zo laat opjutten door Google is ons een raadsel. Samsung kondigt al jarenlang foldables uit en er zijn inmiddels enkele concurrenten die hetzelfde doen. Toch heeft Samsung een dominantie in de foldable-markt en dat wil het graag zo houden. Samsung overweegt daarom potentiële Galaxy Z-klanten niet langer dan nodig te laten wachten, vooral niet als Google haar Pixel Fold eind juni heeft uitgebracht.

Unpacked in Zuid-Korea

Juli klinkt vroeg maar het is slechts enkele weken voordat Samsung normaliter haar volgende Galaxy Z-modellen aankondigt. Zo werd de Fold 4 op 10 augustus aangekondigd. Ook anders is de plek waar Samsung haar Unpacked evenement houdt. Volgens berichten overweegt Samsung dat in Busan, Zuid-Korea te doen.

Z Fold5 afmetingen

Inmiddels horen we ook steeds meer over het uiterlijk van de Z Fold 5. Zo hoorden we eerder al dat Samsung voornemens is om een kierloos scharnier te gebruiken. Dit resulteert in een platter toestel, mogelijk zelfs millimeters dunner dan eerst.

Samsung Display toonde eerder al prototype met 'gapless hinge' (onder)

De andere afmetingen van de Fold 5 zijn volgens @UniverseIce 154,9 x 129,9 x 6,1mm uitgevouwen en 154,9 x 67,1 x 13,4mm ingeklapt. Het gewicht is 254 gram schoon aan de haak. Vergeleken met de Fold 4 is dat allemaal echter marginaal dus we spreken over weinig uiterlijke verschillen.

Overige verschillen Fold5

Van welke verschillende Z Fold5 het verder moet hebben is nog onduidelijk. Het is ook de vraag of het nieuwe scharnier voldoende zal zijn om nieuwe kopers over de streep te trekken. Aan de prijs wordt waarschijnlijk weinig gedaan dus die blijft vermoedelijk hoog. We zullen het moeten afwachten, maar gelukkig horen we het dus eerder dan verwacht.