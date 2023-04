Met grote voorzichtigheid brengen we je vandaag meer informatie over Google's opvouwbare telefoon. Het toestel dat eerst wel en toen weer niet kwam. Of onderstaande informatie daadwerkelijk klopt is dus nog even de vraag, maar we willen je het ook niet onthouden.

Dit nieuws is afkomstig van FrontPageTech. Deze publicatie heeft geen onfeilbare reputatie dus we houden nog even een slag om de arm. Ze claimen dat de Google Pixel Fold echt is en lijkt op de Fold4 van Samsung.

Zo zou de Google Pixel Fold eruit zien

Google zou een boekvorm overwegen met aan de buitenkant een secundair scherm en binnenin een opvouwbaar groter scherm. Hoe groot deze is vermeldt FPT niet. Wel dat de Pixel Fold in twee kleuren uitkomt; Chalk (wit) en Obsidian (zwart). En voor het astronomische bedrag van 1799 Amerikaanse dollar. Een lanceerdatum wordt ook genoemd; mei 2023.

Pixel Fold specificaties

Veel meer specificaties worden niet gegeven. We zullen het dus grotendeels moeten doen met het beeldmateriaal. Daarop zien we een camerabalk die niet tot over de gehele breedte aangebracht is maar meer op de achterkant ligt. Google's oplossing zorgt er voorheen altijd voor dat telefoons niet wiebelen op tafel, maar dat gaat voor deze Fold niet op wanneer je hem hebt uitgeklapt.

De Pixel Fold krijgt binnenin zichtbare randen

We zien wat lijkt op drie verschillende camera's. Welke functies die hebben weten we (nog) niet. Wat verder opvalt is de redelijk grote schermranden van het vouwbare scherm. Zitten die bij concurrent Samsung nog strak tegen de rand aan, Google past juist een zichtbaar aanwezige randen boven en onder toe.

Pixel Fold aankondiging

De bron vermeldt verder nog dat de Google Pixel Fold opvallend zwaar aanvoelt. Ook andere fabrikanten van opvouwbare telefoons worstelen met het omlaag brengen van het gewicht. Een kwart kilo is geen uitzondering en dat begin je op den duur wel te merken als je hem vast hebt. Of Google hier nog wat aan weet te veranderen is afwachten.

Wellicht kondigt Google de Fold aan tijdens Google I/O. Dat evenement wordt altijd in mei gehouden, precies de maand die de bron noemt als mogelijke lanceerdatum.