“Opvouwbare Google Pixel Fold krijgt 12.2MP camera”

De voor 2022 verwachte Google Pixel Fold, het bedrijfs eerste opvouwbare toestel, krijgt niet dezelfde krachtige camera als op de Pixel 6. De Pixel Fold moet het doen met dezelfde camerasensor als de Pixel 5. Een 12.2 megapixel exemplaar dus.

Op zich is dit geen drama, want de Pixel 5 schiet geen onaardige foto's. Maar de Pixel 6 met z'n 50MP Samsung GN1-sensor levert daarentegen wel een stuk betere resultaten af dus jammer is het wel. Reden waarom Google volgens 9to5Google toch kiest voor de oudere 12.2MP sensor is de dikte.

Als de Google Pixel Fold inderdaad een soortgelijke vormgeving heeft als de Fold 3 van Samsung dan moeten de 2 losse delen niet te dik zijn. De cameramodule op de Pixel 6 steekt nogal wat uit en maar voor een foldable is dat niet wenselijk. De delen moeten het liefst plat tegen elkaar vouwen. Al heeft Microsoft daar met de Surface Duo 2 maling aan.

Pipit vs Passport

De bron denkt te weten dat Google de 12.2 MP sensor uit de Pixel 5 gebruikt door het napluizen van de broncode van de Pixel camera-app. Hierin zou een vermelding staan naar "Pipit". Een tot nu toe onbekende codenaam. Voorheen werd "Passport" gebruikt om Google's eerste foldable Pixel mee aan te duiden. Of dit twee verschillende foldables zijn of dat het hier toch om hetzelfde toestel gaat is nog onduidelijk.

Android 12L

Naast een 12,2 megapixel hoofdcamera beschikt de Pixel Fold over nog een 12MP ultra-groothoekcamera en twee 8 megapixel camera's; één binnenin en één aan de buitenkant. Of deze informatie correct is blijft afwachten. Google kondigde onlangs Android 12L aan dat met name bedoeld is voor foldables. Tijdens de aankondiging hiervan schreef het dat het wachten nu is op de "volgende golf foldables" voor begin 2022.