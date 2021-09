Eerste opvouwbare Google Pixel mogelijk al in Q4 2021

Een opvouwbare Pixel-telefoon, dat is een idee waar we wel aan kunnen wennen. En mogelijk komt hij sneller dan we denken. Eind 2021 is een goede mogelijkheid aldus nieuw opgedoken bewijs. En mogelijk blijft het niet bij één model.

Foldables zijn momenteel nog schaars. Maar als het aan Google ligt komt er straks wat extra keuze. Want in de code van Android 12.1 zijn aanwijzingen te vinden van een opvouwbare Pixel-telefoon. Zo is er een split-screen-functie te vinden en een taakbalk die opgeroepen kan worden. Om deze functie uit te leggen heeft Google een afbeelding van een foldable geplaatst. Een nog onbekende foldable.

Is dit Google's eerste foldable?

We weten niet of dit daadwerkelijk Google's eerste foldable is, maar Google heeft de afbeelding inmiddels wel verwijderd. We zien een toestel dat sterk lijkt op de Fold 3 van Samsung. Een vormgeving dus die lijkt op een boek, mogelijk met een binnen- en buitenscherm. Of dit hetzelfde toestel is als die met codenaam 'Jumbojack' waarvoor 9to5google onlangs bewijs voor vond is nog onduidelijk. Het is ook mogelijk dat Jumbojack een intern Android testmodel is om generieke foldable-functies op te kunnen testen.

Passport

En dan was daar nog de Google 'Passport'. Een codenaam voor Google's eerste foldable die juist meer lijkt op de Samsung Flip 3. Van dat model ging eerder al het bericht rond dat deze beschikt over een 7,57 inch groot 120Hz scherm. Of we de 'Passport' of 'Jumbojack' als eerste zien is nog onbekend maar de aanwijzingen dat dit in het vierde kwartaal gaat gebeuren worden wel steeds groter.

(via)