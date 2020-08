Intern document over Google Pixel 5a en foldable Pixel gelekt

9to5Google heeft wat lijkt op een intern document van Google op kop getikt waarin gesproken wordt over enkele nog onaangekondigde Pixel-telefoons. Eén daarvan moet een opvouwbare behuizing krijgen. Of het toestel ook daadwerkelijk het daglicht ziet is nog maar de vraag.

Het duurt wel even voordat een telefoon van de ontwerptafel in je hand terecht komt. Daar gaat maanden, soms een jaar tijd overheen. Het is dus niet gek dat er bij Google nu al gesproken wordt over de volgende generatie Pixel-telefoons. Toch leert dit document iets nieuws, namelijk codenamen en een ruw tijdschema.

Het bewuste artikel op 9to5Google

Wie Google's Pixel-lijn langer in de gaten houdt weet dat ze bij Google een voorliefde hebben voor vissoorten. Zo heeft de Pixel 4a de codenaam 'Sunfish' terwijl andere modellen meer exotische namen hebben als 'Blueline', 'Walleye' en 'Flame'. Volgens 9to5Google krijgt de Pixel 5a de codenaam 'Barbette' en zijn er ook modellen met de naam 'Raven', 'Oriole' and 'Passport'. Hiermee lijkt Google te breken met haar traditie want dit zijn geen vissoorten. Even verder in het document worden we gerustgesteld omdat ze uiteindelijke (vis)naam nog verandert.

Google 'Passport'

Onze interesse gaat echter uit naar de 'Passport' wat de eerste opvouwbare Pixel moet worden en in het vierde kwartaal van 2021 uit moet komen. Nu kan er nog van alles in de tussentijd gebeuren dus neem het Google niet kwalijk als het uiteindelijk heel wat anders wordt. De Pixel 4a (5G) en Pixel 5 moeten in oktober uitkomen en in het tweede kwartaal van 2021 mogen we de Pixel 5a verwachten. Uiteraard alles onder voorbehoud.

Doek valt voor Pixel 4

En nog voordat de Pixel 5 is aangekondigd stopt Google met de verkoop van de Pixel 4 en 4 XL. Hiermee wakkert Google het gerucht nog verder op dat de verkoopaantallen niet erg goed waren. Beide toestellen, die als eerste gebruikmaakten van radar om hem te bedienen, kregen nooit goede kritieken. Zo was de accuduur te laag, de functies te karig, de prijs te hoog en (ook niet geheel onbelangrijk) brak het toestel relatief snel in de buigtest van JerryRigEverything. En dus vergeten ze bij Google het liefst de Pixel 4 ook zo snel mogelijk.