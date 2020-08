Gerucht: Google Pixel 5 krijgt 6,67 inch scherm met 120Hz

Wat Apple nalaat doet Google wel. Haar volgende vlaggenschip voorzien van een scherm met hoge verversingssnelheid. De aankomende Pixel 5, die ergens in oktober wordt verwacht, krijgt een 6,67 inch groot OLED-scherm met 120Hz verversingssnelheid. Aldus dit gerucht tenminste.

Terwijl we 'vlaggenschip' zeggen is het trouwens nog maar de vraag of de Pixel 5 dat ook daadwerkelijk is. Er gaat namelijk al lange tijd een gerucht dat het toestel met een Snapdragon 7xx-processor wordt uitgerust in plaats van de gebruike 8xx-serie. Dat maakt hem eerder 'premium mid-range' dan 'high-end'. Mid-range of niet, een 120Hz scherm vinden wij erg premium klinken!

120Hz levert scherpere bewegende beelden op

Immers zelfs de mid-range OnePlus Nord en ook de Motorola Moto G 5G+ hebben een 90Hz scherm. Dat kun je als Google natuurlijk niet achterblijven. En daarom lijkt het een 120Hz scherm in de Pixel 5 te lepelen. Volgens een gerucht zou Google die panelen inkopen bij zowel Samsung Display als BOE.

Google Pixel 5 XL

Eerder maakte Google al bekend dat de Pixel 5 ergens in het najaar wordt aangekondigd en wordt uitgerust met 5G. Indien het gerucht van het 6,67 inch scherm klopt dat gaat de 5 er flink op vooruit. De Pixel 4 beschikt immers over een 5,7 inch scherm. Het zou natuurlijk goed kunnen dat de bron doelt op de Pixel 5 XL en niet op de 5. Wellicht wordt dat de komende maanden duidelijk.