Apple iPhone 12 blijft vasthouden aan ouderwetse 60Hz

Al enige tijd is er een trend gaande. Niet meer camera's, niet nog dunnere behuizingen of exotische kleuren. Nee, een vloeiender scherm is waar het momenteel om draait. Eerst alleen exclusief voor de meest dure telefoons, tegenwoordig zien we het zelfs op mid-range telefoons. Met het nieuws van vandaag verbaast Apple vriend en vijand.

Want geen enkel iPhone 12-model, dus ook niet de Pro en Max, krijgt een beeldscherm met hoge 120Hz verversingssnelheid. Eerder ging nog wel het logische gerucht hierover. Het gevolg is zowel beschamend als verrassend; Apple's 2020-iPhones blijven steken op een ouderwetse 60Hz.

Our sources indicate no 120Hz hardware on new iPhones. You need 120Hz driver ICs. — Ross Young (@DSCCRoss) August 4, 2020

Hoe is het mogelijk vraag je je af? Zouden er technische problemen zijn? Dat lijkt niet logisch. Apple heeft namelijk al producten te koop met hogere verversingssnelheden. Enkele iPads zijn al uitgerust met een zogenaamd ProMotion-scherm met hogere 120Hz verversingssnelheid. Apple kan het dus wel. Het lijkt er dus meer op dat Apple het niet wil. Misschien wel om batterij te sparen maar wij verdenken eerder dat de marketingafdeling ervoor is gaan liggen. De iPhone 13, of hoe hij ook maar gaat heten, is de grote upgrade en 'verdient' dus alle grote upgrades. Eeuwig zonde al zullen er vermoedelijk toch wel weer vele exemplaren van de iPhone 12 over de toonbank gaan.

Waarom hogere verversingssnelheden?

Dat hogere verversingssnelheden van 90Hz of zelfs 120Hz zoveel aandacht krijgen is terecht. Vergelijk het met Retina-schermen; beeldschermen met een hogere pixeldichtheid. Dat leverde zoveel scherpere beelden op dat je nooit weer terug wilt. Daarvoor stoorden we er ons niet aan maar als je eenmaal het verschil geproefd hebt kun en wil je niet zonder. Datzelfde werkt met hogere verversingssnelheden. Animaties zien er zoveel vloeiender uit dat je telefoon meteen veel sneller aanvoelt. Alsof je een turbo-knop indrukt. Eenmaal gewend druk je die niet meer uit.