Apple iPhone 12 5G komt mogelijk zonder oplader

Na het weghalen van de koptelefoonpoort heeft Apple mogelijk weer wat bedacht. De volgende iPhone komt in een doos zonder koptelefoon en zonder oplader. Schandalig of hebben ze een punt?

Achteraf kun je concluderen dat het weghalen van een koptelefoonpoort voor de meesten een goede zet was. Sommigen hebben die inderdaad niet nodig of ze kochten draadloze oordopjes. Goed voor Apple's winst, ook omdat het kon besparen op componenten. Het bericht nu is dat Apple weer een manier heeft verzonnen om de winst op te schroeven.

iPhone-lader: 2007 - 2019

Want door het weglaten van een koptelefoon en oplader in de doos kan Apple kosten besparen. Verwacht niet dat die worden doorberekend aan de consument. Dat geld heeft Apple waarschijnlijk nodig om 5G-componenten in te slaan. Hebben we met het weglaten van de oplader een nieuw schandaal te pakken? Het is weliswaar erg ongebruikelijk maar uniek is het niet. Ook Fairphone, het duurzame telefoonmerk uit Nederland, levert geen oplader en kabel mee met haar telefoons. Dat doen ze niet om kosten te besparen maar het milieu. Grote kans namelijk dat je thuis al een oplader hebt liggen.

Milieuvoordelen

Apple is van nature een commercieel bedrijf maar hamert er tijdens iedere keynote wel op hoe milieuvriendelijk ze zijn. Dit zou een volgende stap kunnen zijn, één die mogelijk door veel andere bedrijven gevolgd gaat worden. Want eerlijk zeggen; hoeveel kabels en opladers heb jij intussen thuis werkeloos liggen? Het niet meer standaard meeleveren zou een enorme berg afval besparen, vooral als je bedenkt dat iPhone met miljoenen tegelijk over de toonbank gaan. We hopen alleen wel van harte dat Apple (eindelijk) wat gaat doen aan de inferieure kwaliteit van haar kabels. Die zijn, vooral in vergelijking met USB-alternatieven, aan de zeer dunne kant en breken daarom (te) snel.

Naast voordelen aan het milieu zou het weglaten van de oplader en koptelefoon de opmaak kunnen zijn naar een volledig poortloze iPhone in 2021. Dat gerucht gaat al langer. Draadloos synchroniseren en muziek luisteren is al gemeengoed en opladen kan tegenwoordig ook draadloos. Laat al die poorten dus achterwege. Met een tussenstap bereidt je het publiek er alvast op voor.