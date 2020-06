Apple iPhone 12 vanaf juli in productie, later dan gebruikelijk

Volgens een bericht op Digitimes start Apple ergens tussen juli en augustus met de massaproductie van de 6.1 inch grote iPhone 12. Het instapmodel gaat hiermee eerder in productie dan de iPhone Pro-modellen. Of dit ook betekent dat de Pro-modellen later verschijnen is nog niet zeker.

Ieder jaar weer kondigt Apple rond het najaar nieuwe generatie iPhones aan. Niet lang na deze zogenaamde Keynotes liggen de nieuwe iPhones ook al in de winkel. Om beschikbaarheid te garanderen start Apple al maanden voor de lancering met de massaproductie. Die loopt nu echter vanwege allerlei oorzaken vertraging op. De productie van de aankomende iPhone 12 start mogelijk pas in augustus volgens een bericht op Digitimes.

Mockups van de iPhone 12-serie

We hoeven op dit moment nog geen conclusies te verbinden aan deze vertraging. Apple's productiemachine is als een geoliede machine en stokt nauwelijks. Dat komt mede omdat het vele toeleveranciers kent. In tegenstelling tot vorig jaar introduceert Apple mogelijk dit jaar 4 nieuwe modellen. Naast een iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max komt er een kleinere variant van de iPhone 12 op de markt met een 5.4 inch scherm. Een catchy naam voor dat compacte model hebben we nog niet.

Reden vertraging

Waarom Apple de productie van haar nieuwe iPhones maar moeilijk op gang krijgt is niet exact duidelijk maar de redenen liggen voor het oprapen. Zo zal de corona pandemie ongetwijfeld een aandeel hierin hebben. Maar het lastiger verkrijgen van 5G-componenten kan ook een reden zijn waarom de Pro-modellen langer op zich laten wachten. Zoals gezegd hoeft de latere productie niet meteen te betekenen dat ze ook later in de winkel liggen. Het is wel mogelijk dus laten we nog even afwachten voordat we daar iets definitiefs over zeggen.

