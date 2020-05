Geruchten over Apple iPhone 12 Pro komen op gang

Het zal nog vele maanden duren voordat Apple haar volgende generatie iPhones aankondigt maar nu al druppelen de geruchten binnen. Specificaties, functies en welke verbeteringen hij allemaal krijgt. Welke precies delen we graag met jou.

De meeste informatie is afkomstig van deze video van EverythingApplePro die voor de gelegenheid samen heeft gewerkt met Max Weinbach die wel vaker informatie over onaangekondigde telefoons gelekt heeft. Misschien wel de grootste vernieuwing is de aanwezigheid van een vloeiend 120Hz ProMotion-scherm.

Telefoonfabrikanten plaatsen de laatste tijd steeds vaker schermen met hogere verversingssnelheden dan de gebruikelijke 60Hz. Apple heeft hier al sinds 2017 ervaring mee toen ze de iPad uitrustten met een 120Hz ProMotion-scherm. Gek genoeg werd dat scherm nooit toegepast in de iPhone, mogelijk vanwege een hogere belasting op de batterij. Maar nu de concurrentie dat steeds vaker toepast lijkt Apple niet achter te kunnen blijven. Gevolg is dat de iPhone 12 Pro wordt uitgerust met zowel een 120Hz ProMotion-scherm en een grotere batterij van vermoedelijk 4.400 mAh om dezelfde batterijduur te garanderen. De iPhone 12 blijft op 60Hz steken.

iPhone 12 Pro camera

Het ProMotion-scherm is niet het enige wat de iPhone 12 Pro van de iPad leent. Ook de LiDAR-scanner voor verbeterde diepteherkenning komt er aan. Hiermee komt het aantal lenzen op 4 uit. Wat al eerder uitlekte is dat de Face ID-componenten kleiner worden waardoor Apple de notch smaller kan maken. Verder meldt de bron dat de Midnight Green-uitvoering wordt ingeruild voor een Navy Blue, althans voor de iPhone 12 Pro. Verwacht verder de nodige verbeteringen onder andere op cameragebied dankzij grotere sensoren.

Een lancering wordt niet voor september verwacht en tot die tijd kan er nog van alles gebeuren. Ons advies blijft daarom; neem alles met een korrel zout totdat Apple de iPhone 12 Pro officieel heeft aangekondigd.