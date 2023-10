Wanneer je renders van de Samsung Galaxy S24 en Samsung Galaxy S24 Ultra voorbij hebt zien komen dan weet je dat die van de Samsung Galaxy S24 Plus niet ver weg zijn.

De renders van de Samsung Galaxy S24+ verschillen nauwelijks met die van de S24. Voorgaande jaren zat het verschil tussen deze modellen voornamelijk in het formaat. De Plus was groter en dat was het dan ook wel. Komend jaar wordt mogelijk anders.

De Galaxy S24+ van dichtbij

Gezegd wordt dat de S24+ een iets groter scherm heeft van 6,7 inch en er zijn geruchten dat Samsung een scherpere resolutie toepast van QHD+. Al moet worden gezegd dat we ook nog telkens het iets lagere FHD+ zien dus het blijft nog even spannend wat het uiteindelijk wordt.

Galaxy S24+ specificaties

Achterop de Galaxy S24+ zitten nog altijd drie camera's en binnenin is ditmaal een 4900 mAh grote batterij te vinden. Opladen gaat met maximaal 45W, net als vorig jaar. De instap Galaxy S24 blijft dan op slechts 25W steken.

Of dit allemaal werkelijkheid wordt zal begin 2024 blijken. Gesproken wordt over een iets vroegere lancering dan gebruikelijk dus wellicht horen we in januari al of bovenstaande informatie klopt. Al betwijfelen we dat het tot die tijd rustig blijft. Er lekt namelijk momenteel opvallend veel van de S24-serie uit, en dat zal ongetwijfeld zo blijven.

