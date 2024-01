Samsung Galaxy S24+ gekocht? Doe dit eerst!

Gefeliciteerd! Je bent de trotse eigenaar van een nieuwe Samsung Galaxy S24 Plus. Daar ga je nog vele jaren plezier van hebben, mooie foto's mee schieten en eindeloos op surfen. Maar wacht, vergeet je niet deze instelling te veranderen? Anders loop je veel mis.

De Galaxy S24+ is één van de grootste update voor een Galaxy Plus in jaren. Het toestel was altijd het iets grotere broertje van de S24, maar die vlieger gaat dit jaar niet op. Het toestel krijgt namelijk sinds jaren weer een flinke upgrade, en dan met name het scherm.

QHD+ levert veel scherpere beelden op dan FHD+

De Samsung Galaxy S24+ heeft namelijk dit jaar een scherm met Quad HD+ resolutie, in plaats van Full HD+ zoals vorig jaar. Het enige nadeel; die instelling moet je eerst zelf wel maken. Standaard uit de doos geeft de S24+ namelijk FHD+ weer. Dus op, duik met ons in de instellingen, dan leggen wij uit hoe het moet. En hoe jij kunt genieten van veel scherpere beelden.

Stappenplan veranderen schermresolutie

Om van de volle 3120 bij 1440 pixels te genieten doe je het volgende:

Open de app 'Instellingen'

Ga naar 'Display'

Klik op 'Schermresolutie'

Selecteer vervolgens 'QHD+ 3120 x 1440'

Druk op 'Toepassen'

Mogelijk kiest Samsung standaard voor een FHD+ resolutie om batterij te sparen. Al zal dat in de praktijk wel meevallen. De Samsung Galaxy S24+ is uitgerust met een grotere 4900 mAh batterij en bovendien is die met 45W extra snel op te laden. Even een paar minuten bijladen brengt je urenlang verder.