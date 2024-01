Samsung Galaxy S24 Ultra blijkt eenvoudig te repareren

Persoonlijk zouden we een nieuwe mobiel zo lang mogelijk koesteren. Anderen schroeven hem meteen uit elkaar. Mensen zoals PBKreviews. En die kwamen bij de S24 Ultra tot een bijzondere conclusie.

Je kunt er donder op zeggen dat vlak na het verkrijgen van een nieuwe Galaxy-telefoon er één iemand is die hem op video laat vallen. Weer een ander kijkt of hij in de blender past en een ander schroeft hem meteen open. In die laatste categorie vallen de mensen van PBKreviews. Zij namen de heatgun en schroevendraaier ter hand en deden wat de meesten van ons niet durven.

Wie het aandurft ziet in bovenstaande video hoe een S24 Ultra systematisch uit elkaar wordt gehaald.

Benodigdheden repareren S24 Ultra

Hiervoor heb je een simkaart-prikker nodig, een heatgun, een plectrum, moet je 17 kruiskopschroeven verwijderen, en voila: je bent binnen! Je kunt hierna de diverse flexkabels voor de antenne en batterij eenvoudig loskoppelen, waarna de speaker en trilmotor eenvoudig los komen. Alleen de camera's zijn verlijmd, dat wordt lastiger om te vervangen, maar is niet onmogelijk.

Zelf te repareren

Het geheel is behoorlijk modulair opgebouwd. En daarmee concludeert PBKreviews dat het repareren van de Galaxy S24 Ultra een fluitje van een cent is. En voor wie handig is, is het prima zelf te doen. Het vervangen van een batterij of component is hiermee dichterbij dan ooit.

PBKreviews geeft de Samsung Galaxy S24 Ultra een 9 op repareerbaarheid

Wie dat niet aandurft kan z'n Samsung S24 Ultra altijd ter reparatie aanbieden bij een gecertificeerd reparatiebedrijf. Of je kunt natuurlijk de telefoonwinkel om de hoek proberen, als je niets geeft om garantie.