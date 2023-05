Samsung Galaxy Z Flip 5

Steeds vaker horen we geruchten over de aankomende Galaxy Z Flip 5. Geruchten over veranderingen, welke specificaties er bij komen en welke er gelijk blijven? Tijd om die op te sommen.

Nu de Galaxy S23-serie alweer een tijdje uit is, wordt het tijd uit te kijken naar de volgende grote Galaxy-lancering. Dat zullen de Fold 5 en Flip 5 zijn die komend najaar worden verwacht. Van die laatste druppelen steeds vaker geruchten binnen.

1. Groter coverscreen

Te beginnen met een groter coverscreen. Waar concurrenten Motorola en Oppo al exemplaren lieten zien met een groter cover-screen lijkt ook Samsung die kant op te bewegen. Zo hebben de schermen van de huidige Oppo Find N2 Flip en Motorola Razr 2022 afmetingen van tussen de 3,26 en 2,7 inch. Samsung blijft vooralsnog steken op een magere 1,7 h. Maar mogelijk rekt de Galaxy Z Flip 5 dat op naar 3,4 inch.

De Oppo Find N2 Flip heeft al een groter coverscreen

2. Uitvoeringskleuren

Een vrij nieuw gerucht gaat over de toekomstige kleuren van de Z Flip 5. Is de Flip 4 nog verkrijgbaar in Blue, Bora Purple, Pink Gold en Graphite Black, de Flip 5 zal verkrijgbaar zijn in Beige, Grey, Light Green en Light Pink. Dit alles doet denken aan het huidige kleurenaanbod van de S23-serie al is die groene versie wel wat donkerder dan lichtgroen.

3. Camera's

En dan is daar nog nieuws over de camera's achterop. De Flip heeft er traditiegetrouw twee en dat zal ook zo blijven. Teleurstellend is ook dat Samsung vast blijft houden aan de resolutie; tweemaal een 12MP sensor. Nu komt er meer kijken dan megapixels als je het perfecte plaatje wilt schieten, maar we hadden wel graag tenminste een 50MP exemplaar gezien.

Concept render van hoe de Z Flip 5 eruit zou kunnen zien

Ook het ontbreken van een speciale zoomcamera blijft een gemis voor de Flip. Daarvoor zul je bij de (duurdere) Fold 5 moeten zijn. De gelijke cameraspecs vertellen trouwens slechts één kant van het verhaal. We weten niet welke sensoren Samsung zal gebruiken. Mogelijk brengen die toch aanzienlijke verbeteringen met zich mee waardoor het toch betere foto's schiet.

