Motorola razr 40 ultra‎

Lenovo heeft een tweetal nieuwe flip phones in het assortiment. De Motorola razr 40 en razr 40 ultra zijn de volgende generatie foldables met grotere schermen, een strakkere vormgeving en met nieuwe krachtbronnen.

De razr 40 en razr 40 ultra volgen de razr 2022 op. Twee telefoons waarbij vooral de razr 40 ultra opvalt vanwege z'n grote buitenste scherm dat rondom de camera's loopt. De razr 40 is daarentegen het betaalbare alternatief met vrijwel dezelfde vormgeving maar nu voor een veel lagere prijs.

Twee nieuwe foldables dus die beide kanten van het spectrum moeten bedienen. De razr 40 heeft met een adviesprijs van € 899,99 en de razr 40 ultra gaat richting de € 1.199,99.

razr 40 ultra

Meest uitgebreid van het duo is de razr 40 ultra. Deze beschikt over een groot 3,6 inch en vierkant extern scherm waarin de dubbele camera zijn opgenomen. Dit grote scherm kan gebruikt worden om berichten te versturen of toegang tot apps te geven.

Ook het scharnier is flink vernieuwd en stelt de razr 40 ultra in staat om volledig dicht te klappen. Hierdoor ontstaat de "dunste flippable smartphone" van dit moment; slechts 15,1 millimeter. De dunste foldable blijft echter nog altijd de Google Pixel Fold, die is ingeklapt slechts 12,1 millimeter. Het nieuwe teardrop scharnier zorgt er in combinatie met Ultra Thin Glass voor dat er geen zichtbare of voelbare vouw is.

razr 40/razr 40 ultra in de winkel

Lenovo denkt de razr 40 ultra begin juni in de winkels te hebben in de kleuren Viva Magenta, Infinite Black en Glacier Blue. Op de razr 40 moet tot juli gewacht worden. Beschikbare kleuren hier zijn Sage Green, Vanilla Cream en Summer Lilac.