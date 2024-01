Samsung Galaxy S24 Ultra eerste met Gorilla Glass Armor

De 17 januari 2024 aangekondigde Samsung Galaxy S24 Ultra is de eerste smartphone die is uitgerust met Corning's Gorilla Glass Armor. Dit nieuwe type glas moet betere bescherming bieden tegen krassen, bijvoorbeeld van sleutels.

De samenwerking tussen Corning en Samsung dateert alweer 50 jaar. De meeste mensen zullen Corning kennen van het telefoonglas dat ze fabriceren; Gorilla Glass. Het zorgt voor extra krasbestendigheid en biedt bescherming tegen valschade. Door de jaren heen presenteerde Corning telkens een nieuwe generatie glas, met ditmaal Gorilla Glass Armor.

De voorzijde van de S24 Ultra met Gorilla Glass Armor

Volgens Corning is Gorilla Glass Armor het sterkste glas ooit en is het 4x krasbestendiger dan concurrerend glas. We weten van vorige versies van Gorilla Glass dat ze licht beginnen te krassen bij 6 op de hardheidsschaal van Mohs, met diepe groeven bij 7. Of dat ook zo zal zijn bij Gorilla Glass Armor, of dat het meer weet te weerstaan zal binnenkort blijken tijdens de bekende duurzaamheidstest van JerryRigEverything.

Vermindert reflecties tot 75%

Een ander pluspunt van Gorilla Glass Armor is dat het minder reflecterend is. Omgevingslicht wordt 75% minder weerkaatst waardoor het aflezen van je scherm eenvoudiger wordt. Dat zal nodig zijn want het glas voorop de Galaxy S24 Ultra is ditmaal plat. Dat is volgens Samsung handiger voor gebruik met de S Pen.

Gorilla Glass Armor: minder reflecties en krasbestendiger

Cashback korting

Samsung's nieuwe Galaxy S24 Ultra is nu al te bestellen met 256GB, 512GB of 1TB aan opslag en in de kleuren Titanium Grey, Titanium Yellow, Titanium Violet en Titanium Black. Kopers krijgen tot 31 januari €120 terug bij het model met 512GB aan opslag en maar liefst €240 bij het model met 1TB.

Vanaf 31 januari zal de S24 Ultra daadwerkelijk leverbaar zijn en in de winkels liggen. Prijzen starten bij €1449 voor 256GB en lopen op tot €1809 voor het model met 1TB. Trek je daar de korting vanaf dan betaal je echter €1569 voor.