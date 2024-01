Samsung start met 7 jaar OS-updates, beginnend bij de Galaxy S24-serie

Het wordt een stuk interessanter om een Galaxy-telefoon te kopen. Samsung heeft namelijk toegezegd om 7 jaar lang beveiligingsupdates en Android-upgrades aan te bieden bij geselecteerde Galaxy-telefoons. De eersten die zolang onderhouden worden zijn de S24, S24+ en S24 Ultra.

In het kort Samsung belooft 7 jaar beveiliging- en OS-updates

Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra eersten met langer updatebeleid

S24-serie bevat daarnaast veel gerecyclede materialen

Gehele S24-serie is UL ECOLOGO-gecertificeerd

Samsung evenaart hiermee Google dat eerder al toezegde 7 jaar lang updates en upgrades uit te brengen voor de Pixel-lijn. Dat nu ook Galaxy-telefoons zo lang onderhouden worden is goed nieuws voor de markt en de planeet. Een telefoon wordt daarmee niet overbodig wanneer z'n software-ondersteuning eindigt.

7 jaar beveiligings- en OS-updates

Samsung begint haar toezegging van 7 jaar software-ondersteuning beginnend met de Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra. De belofte omvat 7 generaties aan Android OS-updates en 7 jaar aan beveiligingsupdates. Samsung schrijft in kleine letters dat het de verkrijg- en beschikbaarheid per model en markt laat afhangen.

UL ECOLOGO-gecertificeerd

We weten niet precies welke toekomstige andere Galaxy-telefoons ook de 7-jaar-belofte krijgen maar het lijkt erop dat Samsung hiervoor alleen topmodellen op het oog heeft. Denk dan aan de Galaxy S- en Z-serie. Voorheen had Samsung toegezegd om geselecteerde Galaxy-modellen 4 jaar updates te geven.

Speaker van de S24 Ultra bevat 100% gerecyclede zeldzame-aardemetalen

Andere manieren hoe Samsung de planeet een beetje beter probeert te maken is het gebruik van gerecyclede materialen. Zo wordt er in de S24-serie gerecycled kobalt, zeldzame aarde-metalen, staal en thermoplastic polyurethaan (TPU) toegepast. In de S24 Ultra zit tenminste 50% gerecycled kobalt en 100% zeldzame aarde-metalen. Alle toestellen beschikken over het UL ECOLOGO certificaat.

Ontvang een e-mail wanneer de Galaxy S24 verkrijgbaar is E-mail

Ontvang een e-mail wanneer de Galaxy S24+ verkrijgbaar is E-mail