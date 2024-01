Samsung toont Galaxy Ring, vergeet te vertellen wat het doet

Samsung lijkt een nieuw type productcategorie te onthullen en lichtte alvast de sluier op tijdens Galaxy Unpacked. De Galaxy Ring lijkt te worden gedragen als een ring maar veel meer weten we nog niet.

Tijdens de onthulling van de S24-serie werd een geheel nieuw product getoond; de Galaxy Ring. We zagen hem kort maar Samsung verzuimde te vermelden wat hij doet, wat hij kan, hoeveel hij kost en wanneer hij komt.

De nieuwe Galaxy Ring van Samsung

De Galaxy Ring werd getoond na een heel verhaal over Samsung Health en diens nieuwe gezondheid-functies. Het is aannemelijk dat de ring diverse sensoren bevat die gekoppeld kunnen worden aan Samsung Health. Vergelijkbaar met wat de Galaxy Watch momenteel doet. Wie het niet prettig vindt om 's nachts met een horloge te slapen kan mogelijk uitwijken naar de Ring.

Andere slimme ringen

Mocht de Samsung Galaxy Ring zijn wat we denken dan is dat zeker niet de eerste slimme ring. De bekendste is wellicht de Oura Ring die op moment van schrijven aan z'n derde generatie toe is. Deze ring kan slaapgegevens meten, de hartslag en de temperatuur.

Mocht Samsung de concurrentie met de Oura Ring Gen 3 aangaan dan moet het op een adviesprijs mikken van 299 dollar. Zoveel kost het Heritage-instapmodel namelijk.