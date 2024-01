Samsung Galaxy AI: wat is het, en wat heb je eraan?

Samen met de Galaxy S24-serie kondigde Samsung ook Galaxy AI aan. En het ging tijdens de presentatie niet eens zozeer over de nieuwe telefoons, maar vooral over wat je met Galaxy AI kunt doen. Ook benieuwd waar de hype over gaat? Wij leggen het uit.

Galaxy AI komt eraan, maar wat is het precies?

Galaxy AI is een verzamelnaam van diverse slimme functies die je vindt op de Samsung Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra. Op den duur zullen ook vorige Galaxy-modellen ermee uitgerust worden, maar onbekend is nog wanneer. Het draait bij Galaxy AI maar om één ding: kunstmatige intelligentie, oftewel AI.

Nu meldt ieder bedrijf momenteel wel iets met AI dus het is lastig het kaf van het koren te scheiden. Wij sommen daarom hieronder de verschillende functies op. We leggen je ook uit wat het doet.

Live Translate

De eerste Samsung AI-functie is Live Translate en het doet precies dat; het vertaalt realtime spraak. Je activeert de functie in de bel-applicatie door op de 'Live translate-knop' te drukken. Je kunt vervolgens gewoon doorpraten in je eigen taal, terwijl de persoon aan de andere kant de vertaling hoort. Dit werkt beide kanten op. Tegelijkertijd zie je tekst ook geschreven terug op het scherm.

Live Translate is na lancering beschikbaar in 13 talen: Chinees, Engels, Frans, Duits, Hindi, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Thai, Spaans en Vietnamees. Of en wanneer Nederlands hier aan toegevoegd wordt is onbekend. Samsung deed geen uitspraken over nieuwe talen.

Interpreter

Stel je bent op vakantie en je wilt de weg vragen. Hiervoor heeft Samsung de vertaal-app 'Interpreter' gemaakt. Jij stelt je vraag in je eigen taal, en Interpreter vertaalt dat. Ook hier wordt het gesprek op het scherm weergegeven, waar de vragen in spiegelbeeld voor de andere leesbaar zijn.

De vertaal-functie zit ook in Samsung's toetsenbord-app. Zo kun je tijdens het typen tekst meteen vertalen, ongeacht in welke app je zit.

Note Assist

Indrukwekkend is wat Samsung in de notities-app heeft gedaan. Wie vaak lange aantekeningen maakt, bijvoorbeeld van een vergadering, kan Note Assist handig zijn. Na het typen van een tekst kan Note Assist de opmaak verfraaien met koppen en opsommingen. Er is keuze uit meerdere opmaken.

Note Assist kan de tekst ook voor je samenvatten in korte punten. Hier komt de kracht van kunstmatige intelligentie goed om de hoek kijken.

Chat Assist

Wie wel eens chat met iemand waarvan je de taal niet spreekt zal blij zijn met de volgende functie. Deze voorkomt namelijk dat je telkens in Google Translate tekst moet vertalen. Met Chat Assist kun je met iemand waarvan je de taal niet spreekt gewoon chatten in je eigen taal. Chat Assist vertaalt alles automatisch en direct.

Hierbij zie je boven het oorspronkelijke bericht, met daaronder de vertaling. Zo kun je snel afspraken maken of berichten versturen zonder telkens over te schakelen naar een vertaal-app.

Transcript Assist

Wie veel van voice memo's gebruikmaakt kan die door Transcript Assist overzetten naar tekst. Zo kun je bijvoorbeeld hoorcollege's eenvoudig voor je laten uitschrijven. Handig is dat Transcript Assist herkent wanneer iemand anders aan het woord is. Het knipt het bericht dan op per spreker.

Transcript Assist werkt met voice memo's tot 3 uur en vereist dat je een netwerk-verbinding hebt met een actief Samsung-account. Ook hierbij geldt weer dat het alleen werkt met de eerder genoemde 13 talen.

Photo Assist

We hebben het tot nu toe alleen over tekst en spraak gehad, maar Galaxy AI werkt ook met beeld. Photo Assist kan op een nieuwe manier foto's recht maken. Draai een foto en in plaats van delen weg te knippen (je wilt immers een rechte foto), vult Photo Assist de hoeken in met de magie van AI. De eindfoto krijgt het Galaxy AI-watermerk zodat later altijd duidelijk is dat de foto met behulp van AI tot stand is gekomen.

Een foto kan ook met Photo Assist bewerkt worden. Je kunt een object verplaatsen om achteraf de ideale compositie te creëren. Verplaats mensen of dieren voor een extra dramatisch effect. Ook dan wordt er een watermerk toegevoegd.

Privacy

Alles wat met AI te maken heeft roept vragen over privacy op. Samsung claimt dat veel van bovenstaande functies op het toestel zelf plaatsvinden. In een beveiligd gedeelte van de processor. En wanneer dat niet zo is dan worden gegevens end-to-end encrypted naar de cloud gestuurd. Dit alles wordt nog extra in de gaten gehouden door Samsung Knox; de beveiligingslaag die je op Galaxy-telefoons aantreft.

Advanced Intelligence: nieuw dashboard voor Galaxy AI

De S24, S24+ en S24 Ultra bevatten ook een extra dashboard waar je kunt zien welke apps gebruik hebben gemaakt van AI-functies. Je kunt hier ook toestemmingen intrekken. Je vindt deze instellingen onder 'Advanced intelligence'.