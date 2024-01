Samsung kondigt Galaxy S24 en S24+ met Galaxy AI aan

Samsung heeft tijdens Galaxy Unpacked de Galaxy S24-serie bestaande uit de S24, S24+ en S24 Ultra officieel aangekondigd. Nieuwe telefoons met nieuwe hardware maar toch draaide het om heel iets anders. Namelijk de slimme functies van Galaxy AI.

Veel van de S24-serie was voorafgaand al uitgelekt. We waren tijdens de presentatie daarom met name geïnteresseerd in de demonstraties. Gelukkig kwamen die veelvuldig aan bod.

Samsung Galaxy S24

Maar eerst de telefoons zelf. De Galaxy S24 is een 6,2 inch grote smartphone. Het heeft daarmee een iets groter scherm dan z'n voorganger al zijn de afmetingen nauwelijks anders. Het camerasysteem bestaat uit een 50+12+10MP systeem met 120° ultra-groothoek en 3x optische zoom. De batterij meet 4000mAh en kan met 25W snel opgeladen worden. Beschikbare geheugenuitvoeringen zijn 128, 256 en 512GB en daarbij krijg je altijd 8GB aan werkgeheugen (RAM).

Belangrijkste functies S24 en S24+

Samsung Galaxy S24 Plus

Door naar de S24+. Daarvan meet het scherm 6.7 inch, wederom 0,1 inch meer dan vorig jaar. Het camerasysteem is gelijk aan de S24 maar het werkgeheugen is met 12GB groter. Het instapmodel krijgt 256GB aan opslaggeheugen, wat oploopt tot 512GB. De batterij meet 4900mAh, opladen daarvan kan met maximaal 45W.

Exynos-processor

Zonder het expliciet te noemen draaien zowel de S24 als S24+ onder een Exynos-processor. Volgens Samsung presteert de CPU 20% beter, de GPU 30% beter en de NPU maar liefst 41% beter. Die laatste is verantwoordelijk voor de vele AI-functies waarmee Samsung de S24-serie heeft uitgerust. Wie per se een Snapdragon-processor van Qualcomm wil moet voor de S24 Ultra kiezen.

Galaxy AI

Al deze AI-functies zijn onderdeel van wat Samsung 'Galaxy AI' noemt. Een voorbeeld is het realtime vertalen van spraak of tekst in een andere taal. Dat werkt beide kanten op. Je treft de functie aan in de bel-app zodat je telefoongesprekken kunt voeren met iemand in een taal die je niet begrijpt.

Realtime vertalen van telefoongesprekken

Vertalen werkt ook in een aparte app, handig voor tijdens je vakantie, en in de Samsung toetsenbord-app en de chat-app. Chatten met iemand wiens taal je niet spreekt is daarmee geen obstakel meer. De functie komt opvallend ook naar Google Messages waarmee de samenwerking met Google nog nauwer wordt.

Vertalen ondersteunt momenteel deze 13 talen

De vertaalfunctie werkt momenteel met 13 verschillende talen waaronder Engels, Frans, Duits, Pools, Italiaans en Portugees. Nederlands zit hier voorlopig niet tussen.

Steviger Armor Aluminium

De Samsung Galaxy S24 en S24 Plus zijn vervaardigd van steviger Armor Aluminium en verkrijgbaar in vier kleuren. Samsung heeft zich voor de kleuren laten inspireren door de natuur en heeft uiteindelijk gekozen voor Onyx Black, Cobalt Violet, Amber Yellow en Marble Gray. Zowel de S24 als S24+ zijn in dit kleurenpalet verkrijgbaar.

Amber Yellow

Prijzen beginnen bij €899 voor de Galaxy S24 met 128GB aan opslag en €1149 voor de Galaxy S24+ met 256GB aan opslaggeheugen. Het bestellen kan al vanaf woensdag 17 januari, de eerste exemplaren worden dan 31 januari bezorgd.

