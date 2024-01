Apple iPhone 16 ontvangt mogelijk meer RAM en sneller internet

Het jaar is nog nauwelijks begonnen of we kijken alweer uit naar de nieuwste Apple iPhone. Voor de iPhone 16 gaan er momenteel geruchten over meer geheugen en sneller internet. Een verbetering waar je ons niet snel over zult horen klagen.

Wie de specificaties van een Apple iPhone vergelijkt met een willekeurige Android-smartphone valt al snel iets op. De kleine batterij en de kleine hoeveelheid werkgeheugen, ook wel RAM genoemd. Gek is dat echter niet. Apple maakt zowel de hardware als de software, en door die prima op elkaar af te stemmen kan het allemaal vrij zuinig.

Meer RAM

En toch lijkt de iPhone 16 en iPhone 16 Plus er wat RAM bij te krijgen, volgens geruchten van analist Jeff Pu. De Pro-modellen hebben genoeg RAM, aldus Apple. Die blijven op wat we nu ook al hebben. Het totale plaatje komt er dan zo uit te zien:

Dat het RAM-geheugen voor de iPhone 16 en 16+ omhoog gaat is mogelijk ook omdat Apple hiervoor de A17 Pro-chip gaat gebruiken. Al heet deze mogelijk anders om verwarring met de Pro-chip in de iPhone Pro te voorkomen. Het werkgeheugen zit ingebakken en dat aantal staat dus vast.

Wi-Fi 6E

Andere verandering voor de iPhone 16-serie is sneller internet. Apple zou namelijk Wi-Fi 6E willen ondersteunen dat naast 2.4 en 5 GHz ook gebruik kan maken van de 6 GHz band voor draadloos internet. Wie thuis een geschikte router heeft kan daarmee sneller downloaden.

Wi-Fi 6E was al beschikbaar voor de iPhone 15 Pro (Max)

Wi-Fi 6E was al aanwezig op de iPhone 15 Pro en Pro Max, maar komt nu dus ook naar de instapmodellen. Onze gok voor de iPhone 16 Pro en Pro Max is dat ze overstappen op het recent aangekondigde Wi-Fi 7. Verschil moet er zijn.

Ontvang een e-mail wanneer de iPhone 16 verkrijgbaar is E-mail

Ontvang een e-mail wanneer de iPhone 16 Plus verkrijgbaar is E-mail

(via)